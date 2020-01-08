İBB'den üniversitelilere eğitim yardımı! Yeni başvuru tarihleri açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, "Genç Üniversiteliye Eğitim Yardımı projesinde koşulları taşıyan toplam 12 bin 334 öğrenci yardım almaya hak kazandı. Kriterleri tutmadığı için yardımdan faydalanamayan 2 bin 605

öğrenci yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak. Kalan 15 bin kişi için 27 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında yeni başvurular alınacak.

İLK ÖDEMELER ARALIK AYINDA YAPILDI



108 bin 528 öğrencinin başvuruda bulunduğu eğitim yardımından gerekli şartları sağlayan 12 bin 334 üniversiteli eğitim yardımı almaya hak kazandı. Toplam 3 bin 200 TL olarak belirlenen yardımın ilk taksiti olan 1200 TL ise aralık ayında ödendi.

Başvurusu olumlu olan 5 bin 254 kişi ise koşulları karşılayamadığı için evrak kontrolü olumsuz sonuçlandı. Sonuçlarda, beyan uyumsuzluğu, not ortalaması, açık öğretim ve ön lisans öğrencisi olmak, son sınıfta olmak ve diğer kurumlardan burs almak gibi sebepler etkili oldu.

KRİTERLER DEĞİŞTİ



İBB yönetimi, 30 bin öğrenci hedefine ulaşılması için yeni bir çalışma başlattı. Kriterleri tuttuğu halde ön lisans ve son sınıfta okuyan kişiler ile not ortalaması belirlenen sınırın altında kalan toplam 2 bin 605 kişinin yeniden değerlendirilmesine karar verildi.