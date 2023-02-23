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İBB deprem testi fiyatı ne kadar? İBB bina tespit formu nereden sorgulanır? İşte deprem sonrası bina tespit başvuru adımları

23.02.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB, binaların depreme karşı dayanıklılığın tespiti için kiracıların ve 2000 yılı sonrası yapılarda oturanların da deprem tespit başvurusuna imkan sağladı. Açıklamanın ardından İstanbul'da oturan vatandaşlar, İBB bina tespit uygulamasını araştırmaya başladı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından binaların güvenliği yeniden gündeme geldi. İBB tarafından bina tespiti için başvuru ekranı açıldı. Peki İBB deprem testi fiyatı ne kadar? İBB bina tespit formu nereden sorgulanır?

İBB deprem testi fiyatı ne kadar? İBB bina tespit formu nereden sorgulanır? İşte deprem sonrası bina tespit başvuru adımları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bina tespiti için başvuru alımına başladı. İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş binalarındaki hasar tespit oranını öğrenmek için deprem tespit başvuru formunu araştırıyor. İBB'nin sunduğu bina tespit uygulamasının ücretli olup olup olmadığı da araştırıan bir diğer konu oldu. Peki İBB deprem testi fiyatı ne kadar? İBB bina tespit formu nereden sorgulanır? İşte cevaplar...

İBB BİNA TESPİT FORMU NEREDEN SORGULANIR?

İBB deprem tespit formuna yine İBB'nin https://binatespitiformu.ibb.gov.tr/basvuru/ websitesinden ulaşılıyor. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra binanın fotoğraflarını da sisteme yükleyip kaydetmek başvuru için yeterli olacaktır.

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Başka ek bir işlem yapmaya gerek kalmadan başvuru kaydı tamamlanıyor. Daha önce ev sahiplerinin başvuru yapabileceği uygulamaya artık kiracılar ve 2000 yılı sonrası inşa edilen bina sakinleri de başvuru yapabilecek.

İBB DEPREM TESTİ FİYATI NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bina inceleme çalışması ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

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Belediye tarafından yapılan incelemer sonucunda binaların güvenlik oranları şu şekildedir;

A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)

B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)

C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)

D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)

E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)


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