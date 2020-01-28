İBB, İstanbul'da toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olası İstanbul depremine hazırlığı öncelik sırasının başına koyarak kapsamlı çalışmalarını devam ettiriyor. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, bu kapsamda sürdürdüğü çalışmalarda 39 ilçenin Toplanma ve Geçici Barınma Alanları’nı belirledi. Alanların seçiminde Karar Destek Modeli uygulandı. Uygulanan modelde, toplanma alanı seçim kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyet Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı olacak şekilde bir model ortaya konuldu.

Model; mülkiyet, büyüklük(ölçek), ulaşım ve erişilebilirlik, konum ve çevresel ilişkiler, kullanılabilirlik ve çok fonksiyonluluk, altyapı ve doğal yapı gibi kriterlerden oluştu. Modelde, belirlenen kriterler üzerinden puanlama yapılarak Toplanma Alanları ve Geçici Barınma Alanları tespit edildi. Belirlenen alanlara http://sehirharitasi.ibb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

TOPLANMA ALANLARI



İBB, en son Elazığ Sivrice’de meydana gelen afetle yeniden yüzleştiğimiz Türkiye’nin deprem gerçeğini gündeminden çıkarmıyor. Yıllardır tartışmalara konu edilen Toplanma ve Geçici Barınma Alanları’yla ilgili İBB, konunun paydaşlarıyla bir araya gelerek model geliştirdi ve noktaları belirledi. Modelin belirlenmesinde bilimsel metotlar izlendi. Toplanma Alanları seçim kriterleri bilimsel bir tabanda incelenerek, Karar Destek Modelinde uygulandı. Modelde, ağırlıklandırmalar, çapraz sorgularla değerlendirildi, ayrıca puanlama yapıldı ve modele girdi olarak kullanıldı.