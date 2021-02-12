İBB Meclisi'nde gerginlik

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı üzerine İstanbulkart Yönetmeliğinin revize edilerek daha önce öğretmenlik yapmış olan müdürlük çalışanlarının indirimli kart kullanmasıyla ilgili teklifi başkanlık makamına sevk etti.

Güney'in konuşma sonrası AK Parti sıralarına doğru tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı. AK Parti ve CHP'li üyeler, meclis kürsüsü önünde toplanırken oturumu yöneten Ömer Faruk Kalaycı, grup başkanvekilleri ve sözcülerinden üyeleri sakinleştirmelerini isteyerek oturuma 5 dakika ara verdi.

İnan'ın konuşmasının uzaması üzerine AK Parti'li İmar Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol ve bazı meclis üyeleri gündem dışına çıktığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Meclis gündemine gelen konuyla ilgili Hukuk, Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile Eğitim Komisyonunun ortak raporunda, MEBSİS sisteminde Genel İdare Hizmetleri yöneticisi olarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı idari görev yapanların, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanmalarının uygun olduğu belirtildi.

Gündem maddesi mecliste oy birliği ile kabul edilirken İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan çalışanların indirimli kart kullanmalarının yolu açıldı.

Mecliste ayrıca mülkiyeti İBB'de bulunan Bahçelievler, Eyüpsultan, Fatih, Kağıthane, Kartal, Pendik'te bulunan taşınmazların satışına da meclisten onay çıktı. (AA)

