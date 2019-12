İBB MECLİSİ'NDE MELEN BARAJI VE KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI

“KANAL İSTANBUL'A KARŞI OLMAK CEHALETTİR, FELAKETTİR VE SORUMSUZLUKTUR"

Göksu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şu anda İstanbul Boğazı'ndan güvenli geçiş için toplam kapasitesi 25 bin. Şu anda geçen gemi sayısı 45 bin. Haftalarca Karadeniz ve Marmara açıklarında gemiler geçmek için bekliyor. Öbür taraftan hepimiz iyi biliyoruz ki orada yaşadığımız kazalara şahit olduk. 2050 yılında ise İstanbul Boğazı'ndan geçecek gemi 78 binlere ulaşacak. İstanbul Boğazı bunu kaldırabilecek mi? Kaldıramayacak. O zaman bir seçenek düşünmek zorundasınız. Ve bu seçenek düşünülmüş. 2011 yılında başlamış. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın çılgın proje dediği asrın projesinin startı verilmiş. O sürece içerisinde yüzlerce akademisyen yüzlerce kurumla çalışmalar yapılmış. Marmaray gibi bir projeyi gerçekleştirmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kanal gibi bir projesini gerçekleştirirken bütün bilimsel riskleri ihtimal risklerini dikkate almadan böyle bir proje yapabilir mi? Proje için Bakanlık halka sormuş. Halk yüzde 60.99'ı evet almış. Proje için 20 ayrı disiplinden 200 ayrı bilim adamı 8 yıldır çalışıyor. Her alan ve habitatla ilgili uzmanlar çalışma yapmışlar. 57 tane farklı kurum paydaş olarak görüşlerini ortaya koymuş. Ve hepsi muhtemel riskler ve muhtemel riskler karşısında alınması gereken tedbirler nelerdir diye hepsini ortaya koymuş. Sayın Başkana ve CHP'li arkadaşlara ortaya çıkan tam 13 bin sayfalık raporu okumalarını tavsiye ederim. Aklınıza gelen her türlü alanla ilgili çalışmalar ortaya konulmuş. Büyük projelerde en büyük risklere göre deprem çalışması yapılır. 2 bin 475 yıl tekrarlarıyla deprem testleri yapılmış. Bu da yetmemiş dünyanın değişik yerlerindeki deprem laboratuvarlarına deprem testleri götürülmüş. Bu yapılırsa Terkos Gölüne tuz gidecekmiş. Siz ne zamandan beri aşağıdan yukarı sızıntı olduğunu gördünüz? Kanal İstanbul'un koduyla Terkos Gölü arasında kod farkı var. Terkos gölü daha yukarda Kanal İstanbul daha aşağıda bulunuyor. İstanbul'un suyu azalacak. Sazlıdere Barajı gidecek. Bütün hesaplamalarda Sazlıdere Barajı ile ilgili tetkikler yapılmış. Toplam 32 milyon metreküp su azalması var. Yeni yapılan barajlarla ortaya çıkacak su kapasitesi ise 170 milyon metreküp tatlı su elde edilecek. Kanal'ın 23 kilometresinde yeraltı suları kodun altında kalıyor. Her türlü tedbirler alınmıştır. Botan antik şehrinin projeyle alakası yok. Aynı zamanda bu projeyi hazırlayanlar bunun ihyasını da hazırlamışlar. Adını Kanal İstanbul ile duyduğumuz bu şehre bu da ihya edilmiş olacak. Bir yandan tarihi ve kültürel birikimi, bir taraftan tarihi ve kültürel birikimi ortaya çıkarırken bir taraftan da en önemli yapısı olarak çevreyi doğayı ve tarihi yapılarıyla yepyeni bir kurguyu ortaya çıkarmış olacak. Buradaki hafriyat kamyonları şehrin içerisinden gelip gitmeyecek. Çamur ise Karadeniz kıyılarında 40 milyon metre yeni bir rekreasyon alanı ve yeni bir turizm alanı yapılacak. 15 milyon metrekare lojistik alan yapılacak. İstanbul yepyeni bir değere kavuşmuş olacak. Kanal İstanbul büyük hayalleri olan siyasetçilerin gerçekleştireceği projelerdir. Sizin büyük hayalleriniz yoksa büyük projeleri gerçekleştiremezsiniz. Sayın Başkanın Kanal İstanbul'u hafriyat kamyonlarına gömmesi ne vicdanen ne de ahlaken doğru değildir. Aslında Kanal İstanbul'u yapmak ihanet, cinayet, felaket değil Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul'un geleceğine ihanettir, İstanbul halkına cinayettir, İstanbul'un tarihine ve çevresine karşı felakettir. Kanal İstanbul'a karşı olmak cehalettir, felakettir ve sorumsuzluktur"