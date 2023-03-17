HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB Meclisinden karar çıktı! 2 bin konut kentsel dönüşüme girecek

İBB Meclisinden karar çıktı! 2 bin konut kentsel dönüşüme girecek

17.03.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Avcılar'da 2008 yılında zemini sağlam olmadığı gerekçesi ile imara kapattığı sahil şeridindeki yaklaşık 5 bin kişiyi ilgilendiren 2 bin kadar konut için yeni karar aldı. Meclis oy birliği ile buradaki yapıların mevcut kat ve durumu korunarak yeni deprem yönetmeliğine uygun kentsel dönüşüme girebilmesi için izin verdi.

İBB Meclisinden karar çıktı! 2 bin konut kentsel dönüşüme girecek

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde kentsel dönüşümün önünü açan imar planlarının AK Partili meclis üyelerinin desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinden geçtiğini söyledi.

Denizköşkler Mahallesi'nde 2008'den beri riskli bölge olduğu gerekçesiyle imara kapatılmış olan alan, İBB Meclisinin dünkü oturumunda kentsel dönüşüm kapsamına alındı.

Bölgeye gelen AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, kararın yer aldığı broşürleri vatandaşlara dağıtarak, konu hakkında bilgi verdi.

j1

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, burada yaptığı açıklamada, Avcılar'da, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nin alt kısmındaki vatandaşları ilgilendiren karara İBB Meclisi üyelerinin onay verdiğini belirterek, "Bu karardan sonra yıllardır kentsel dönüşüm problemi olan binlerce komşumuzu ilgilendiren sorun artık çözüldü." dedi.

Kentsel dönüşümde yeni destek paketi! Kredi limiti değişti: Tam 1 milyon 250 bin TL... Kentsel dönüşümde yeni destek paketi! Kredi limiti değişti: Tam 1 milyon 250 bin TL...

"AVCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL CHP'NİN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIDIR"

Şu an bulundukları Derya Blokları'ndaki vatandaşların artık kentsel dönüşüm kapsamında binalarını yenileyebileceklerini söyleyen Küçükoğlu, şöyle konuştu:

"Avcılar Belediye Başkanı, iki gün önce bir televizyon programında bölgedeki gazetecilere mesaj atarak bilgi vermişti. Ne yazık ki bir Avcılarlı olarak üzüldüm. Bölgede AK Parti'nin dönüşüme engel olduğu yalanını bir belediye başkanı söyledi. Bugün burada meclis üyelerimizle konuyu tüm Avcılarlı komşularımıza havale ediyoruz. Avcılar'da kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel CHP'nin belediyecilik anlayışıdır. AK Parti olarak bizler, Avcılar'daki her bir sorunu çözmekle alakalı elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün bölgede yüzlerce, binlerce komşumuzu ilgilendiren bir karar verildi. Avcılar'daki kentsel dönüşümü AK Parti teşkilatları olarak, meclis üyeleri olarak destekliyoruz."

j2

Küçükoğlu, Avcılar'da belediye tarafından kentsel dönüşümü yapılan tek bir bina olmadığını ifade ederek, "Avcılar Belediye Başkanı görmek istiyorsa Esenler Belediyemizin, Güngören Belediyemizin, diğer belediyelerimizin kentsel dönüşüm projelerine baksın. Kentsel dönüşümle alakalı yapılan çalışmaları yerinde görmelerini ve Avcılar'da da uygulamalarını isteriz. Ama ne yazık ki Avcılar, kentsel dönüşüm konusunda kaderine terk edilmiş bir ilçedir." diye konuştu.

AK Parti İBB Meclis Üyesi Hüseyin İbrahimoğlu da dün meclisten geçirdikleri kararın Avcılar için güzel bir haber olduğunu belirterek, depremin konuşulduğu şu günlerde vatandaşların gerekli hazırlıkları yapacaklarını söyledi.

j3

Kentsel dönüşüme hükümetin de destek verdiğini vurgulayan İbrahimoğlu, uygun faizli kredi sağlandığını ve kira yardımı yapıldığını kaydetti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklamalarMilli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklamalar
O bölgeyi ve fayı işaret etti! 'Daha büyük bir deprem yaşanabilir'O bölgeyi ve fayı işaret etti! 'Daha büyük bir deprem yaşanabilir'
İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Avcılar Kentsel dönüşüm denizköşkler ibb konut

En Çok Okunan Haberler

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi

Savcı Sayan belediye başkanlığından istifa etti

Savcı Sayan belediye başkanlığından istifa etti

HDP duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

HDP duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

3600 prim günü ile EYT’li olmak mümkün!

3600 prim günü ile EYT’li olmak mümkün!

Görüntüler korkunç! Vali ‘sıkıntı var’ diyerek duyurdu

Görüntüler korkunç! Vali ‘sıkıntı var’ diyerek duyurdu

'11 ilde 11 Bakan' formülü! MHP'li isimler Kabine'ye mi girecek?

'11 ilde 11 Bakan' formülü! MHP'li isimler Kabine'ye mi girecek?

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.