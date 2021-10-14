İBB metrosunda internet hizmeti başladı

İstanbullular İBB’ye ait metrolarda internet hizmeti almaya başladı. İlk test, bugün M-2 Yenikapı – Hacıosman metro hattında başarıyla gerçekleştirildi. Ücretsiz İBB Wifi internet hizmeti aynı metro hattında yarından itibaren tam kapasiteyle hizmet verecek.

DİĞER HATLARDA DA ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Diğer metro hatlarında da ücretsiz internet hizmeti sağlanması için çalışmalar sürüyor. Bu hatlardaki internet hizmeti onay işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. İBB meclisinin Ekim ayında aldığı metrolarda internet hizmeti kararı, ilk olarak M-2 Yenikapı – Hacıosman metro hattında hayata geçti.

SESLİ GÖRÜŞME DE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK

Mobil internet sağlayıcı telefon operatörleri de onay sürecinin tamamlanmasının ardından İBB metrolarında hizmet vermeye başlayacak. Tüm yolcular, akıllı telefonlarıyla mobil internet hizmeti alabileceği gibi sesli görüşme de gerçekleştirebilecek. Dileyen yolcular da İBB’nin ücretsiz wifi hizmetinden yararlanacak.

MARMARAY'DA İNTERNET HİZMETİ YARIN BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Meclis Üyesi Serdar Duran ise 15 Ekim Cuma günü itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlayacağını belirterek, ''Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında internet erişiminden faydalanabileceksiniz'' demişti.

