İBB'nin satın aldığı Fatih portresine inceleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), İngiltere'de düzenlenen müzayededen aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu belediyenin Saraçhane'deki binasında sergileniyor. Ancak İtalyan ressam Bellini'ye ait olan tabloyla ilgili tartışmalar sürüyor.

İhbarlar üzerine İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi'ne yazı gönderdi. Tablonun incelenmesi istendi.

'BU SORULARA KURUMUMUZ CEVAP VERİYOR'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti;

"Valilikten bazı sorular yöneltildi, ihbar edilmişte. Tablonun sahte olduğuna dair şu anda bu sorulara kurumumuz cevap veriyor. Bu, kıskanılacak bir şey değil. Tabloyu, bütün Türk halkına, bütün güzel insanlarımıza kazandırdık."

6.5 MİLYON TL'YE SATIN ALINMIŞTI

540 yıllık portre Fatih Sultan Mehmet'in bilinen 3 tablosundan biriydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tabloyu haziran ayındaki açık artırmada 6.5 milyon liraya satın almıştı.

Kaynak: TRT Haber

