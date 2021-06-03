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İBB paylaştı: İstanbulKart bastırmayan kedi

03.06.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulKart'la seyahat etmek isteyen yolcuya izin vermeyen kedi videosu paylaştı.

İBB paylaştı: İstanbulKart bastırmayan kedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir kedinin turnikenin üzerine yattığı ve kartını okutup geçmek isteyen bir gencin, bu nedenle başka bir geçiş noktasına yöneldiği görüntüyü paylaştı.

İBB'nin resmi Twitter hesabından “İstanbulKart; vapurda, metroda, otobüste, tramvayda, Halk Bakkal dahil her yerde geçiyor… Bazen” notuyla yayınladığı videoyu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendi hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.


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İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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