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İBB'de işten çıkarmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 13:52 | Son Güncelleme

Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu: - "Sendika olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Emekçilere sahip çıkmasını ve tek amacı evlerine bir lokma ekmek götürmek olan üyelerimizin işe geri alınmalarını talep ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağduyulu davranarak, işten çıkarılan belediye çalışanların geri alınmasını istedi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde beklenmeyen bir durum olan işten çıkarmaların emekçileri ve İstanbul halkını üzdüğü ifade edilerek, son birkaç hafta içinde, 16 milyon İstanbulluya 24 saat hizmet eden bini aşkın İBB çalışanının iş akitlerinin feshedildiği kaydedildi.

İşlerinden çıkarılanlar için her türlü hukuki ve eylemsel desteğin verileceği vurgulanan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vadettiği gibi 16 milyon İstanbulluyu kucaklayan bir başkan olmaya davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul halkının İmamoğlu'na emekçilerin işten çıkarılması için değil, kente ve emekçilere sahip çıkması için oy verdiği ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"İş akitlerinin feshedildiğini telefonlarına gelen kısa mesajla öğrenen emekçilerimiz, bu durumu hüzünle karşılamakta, Sayın İmamoğlu'nun bu uygulamayı tekrar gözden geçireceğine ve seçim öncesi taahhütlerini yerine getireceğine inanmaktadırlar. Sendika olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Emekçilere sahip çıkmasını ve tek amacı evlerine bir lokma ekmek götürmek olan üyelerimizin işe geri alınmalarını talep ediyoruz. Hizmet-İş olarak, konfederasyonumuz Hak-İş ve kardeş sendikalarımızla birlikte üyemiz emekçilerin işe geri dönmeleri için sosyal ortak anlayışıyla çözüm üretilmesine katkı sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz."

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Anahtar Kelimeler:
Hizmet iş sendikası İBB işten çıkarmalar

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