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İBB'den arıcılara kovan ve ekipman desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın geliştirilmesi amacıyla; Sarıyer, Beykoz ve Şile'de, 170 arıcıya 680 kovan ve 170 takım arıcılık ekipmanı desteği verdi

İSTANBUL (AA) - Tarım ve hayvancılık konularında çiftçilere destekte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın geliştirilmesi gayesiyle Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerindeki 170 arıcıya, kovan ve ekipman desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İBB İstanbullu çiftçilerin alternatif gelir elde etmeleri amacıyla yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü iş birliğiyle bir proje hazırlandı. "Arıcılığın Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Projesi" kapsamında, 170 üreticiye 680 kovan ve 170 takım arıcılık ekipmanın dağıtılması kararı alındı.

Karar gereğince temin edilen arıcılık takımlarıyla 680 kovanın dağıtımı için İBB Beykoz Koru Tesislerinde bir etkinlik düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, arıcılığın geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle imzalanan protokolün İBB Meclisi tarafından onaylandığını hatırlattı.

Coşkun, "Bu kapsamda Sarıyer, Şile, Beykoz ilçelerinden toplam arıcılarımıza 680 kovan ve arıcı elbisesi, körük, eldiven ve el demiri bulunan 170 takım arıcılık malzemesi takdimi yaptık. Daha önce de 300 ana arı yetiştirme kovanı dağıtımı gerçekleştirmişti. Şile Yeniköy'de Arıcılık Eğitim Merkezi inşaatımız devam ediyor. Burada arıcılığı geliştirmek adına eğitim ve uygulama yapılacak." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da arıcılığın önemine dikkat çekerek, "İBB ile ortak bir protokol imzalandı. Bu çerçevede kovan ve ekipman desteği sağlanmış olacak. Kovan ve ekipmanları, bu işi gerçekten yapan profesyonel arıcılara dağıtacağız. Arılar tamamen yok olursa dünyanın 4 yıllık ömrü kalmış demektir. Bal üretiminde ikinci sıradayız. Kovan bazında üretim az olduğu için kovan varlığı bakımından altıncı sıradayız. Üretmek sizden destek bizden." ifadelerini kullandı.

Şile Arıcıları Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Ahmet Can ise Türkiye'nin arıcılık alanında kaliteli üretim yapan önemli bir ülke olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Arı olmaz ise hayat olmaz. Arılara önem vermek için arıcılığa destek olmak gerekiyor. Faaliyetlerimizle kurumsallaşmaya başladık. Şile'de Örnek Arı Köyü yapılmaya başlandı. Arıcılık Dünya Kongresi yapıldı. Arıcılık bizim ve ülkemiz için çok çok önemli. Dünyada belirli bir yerdeyiz. Arıcılık lider olduğumuz ender sektörlerden biri. Destekler devam edeceğine ilişkin ümidimiz var. Bu sektöre katma değer kazandıran kişiler ayrıca desteklenmeli. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkürler."

İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk ile Bal Üreticileri Birliği Başkanı Yalçın Sezen de kovan ve ekipmanların yanı sıra "Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivaline" desteğinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından arıcılara malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

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