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İBB'den her gün 13 bin 500 kişiye iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:54 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 6 meydanda kurduğu çadırlarda her gün 13 bin kişiyi iftar sofralarında buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kentin en yoğun meydanlarında kurduğu çadırlarda, günde 13 bin 500 kişi iftar sofralarında bir araya geliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 meydanda kurulan çadırlarda binlerce İstanbulluya her gün sıcak yemek ikramında bulunulurken hastanelerde de hasta yakınlarına sahurluk dağıtılıyor.

Avrupa Yakası'nda; Mecidiyeköy, Eminönü ve Aksaray, Anadolu Yakasında ise Üsküdar, Çekmeköy ile Kadıköy meydanlarında toplam 13 bin 500 kişi iftar sofralarında buluşuyor.

İBB Lojistik Destek Merkezinin mutfaklarında hazırlanan ramazan çadırları iftar menüsü; iftariyelik, çorba, kavurma, pilav, ayran ve tatlıdan oluşuyor.

- Mobil büfelerden sahur

İBB'nin mobil büfeleri ise her gece devlet hastanelerinde sahurluk ikramında bulunuyor.

Mobil büfeler, her gece 00.30 ile 03.15 saatleri arasında; Tuzla Zeynep Kamil, Fatih Sultan Mehmet, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank, Haydarpaşa, Üsküdar, Lütfü Kırdar, Abdülhamid Han, Büyükşehir, Haseki, Başakşehir, Şişli, Çapa, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy, Arnavutköy, İstinye, Samatya, Avcılar, Eyüp gibi büyük devlet hastaneleri acil servislerinde ücretsiz sahurluk dağıtıyor.

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