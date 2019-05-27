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İBB’nin Ramazan özel hatları yoğun talep görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 17:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin, Ramazan ayına özel uygulamaya aldığı otobüs seferleri vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

İBB’nin Ramazan özel hatları yoğun talep görüyor

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin, Ramazan ayına özel uygulamaya aldığı otobüs seferleri vatandaşlardan yoğun talep görüyor. İstanbullular kutsal mekanların yanı sıra İBB’nin Maltepe, Yenikapı, Sultanahmet etkinlik alanlarına, özel otobüs seferleriyle rahatlıkla ulaşabiliyor.

İBB tarafından her yıl düzenlenen otobüsler için Ramazan hattı uygulaması bu yıl da devam ediyor. İETT’nin Ramazan ayında İstanbullulara kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlamak amacıyla uygulamaya aldığı özel hatlar vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Vatandaşlar için R2, R3, R5, R6 ve R7 hatları hizmet veriyor.

EYÜPSULTAN BEYAZIT R3 HATTI 24 SAAT ÇALIŞIYOR

  • Ramazan ayına özel Eyüp-Beyazıt (R3) hattı iş günleri ve hafta sonu 3 otobüsle 7 gün 24 saat hizmet veriyor.
  • Cevizlibağ-Yenikapı Marmaray arasında hizmet veren R2 hattı, 18.30 ile 01.45 saatleri arasında,
  • Yenikapı Marmaray-Yenikapı Etkinlik alanı arasında hizmet veren R5 hattı 17.00 ile 00.45 saatleri arasında,

  • Tepeüstü-Maltepe Sahil arasında hizmet veren R6 hattı ise 17.50 ile 02.00 saatleri arasında seferlerini gerçekleştiriyor.

  • Ziyaretçi akınına uğrayan Büyük Çamlıca Camisi’ne ulaşım sağlayan Üsküdar-Altunizade-Çamlıca Cami (R7) hattı ise 19.00-02.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    İBB ayrıca Ramazan ayında düzenlediği ek seferler ile de İstanbulluların kolay ulaşımını sağlıyor.

15CA Çamlıca Camii/Bulgurlu Metro - Göztepe Köprüsü....... 01.30’a kadar

MK11 Kayabaşı Kiptaş / Kayaşehir - Olimpiyatköy Metro......... 01.30’a kadar

MK12 Güvercintepe İBB’nin Ramazan özel hatları yoğun talep görüyor

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