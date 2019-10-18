İBB'nin satmak istediği arsalar yeşil alan oldu

İSTANBUL (AA) - İBB Meclisinde AK Parti'nin teklifi ile Başakşehir ve Tuzla'da mülkiyeti İBB'ye ait yaklaşık 20 bin metrekarelik arsa yeşil alan ilan edildi.

İBB Meclisi ekim ayı son oturumunda tek gündem maddesi ile toplandı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna göre Başakşehir ve Tuzla’da muhtelif ada ve parsellerde bulunan taşınmazların park, deprem ve toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılması talep edildi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, meclisin tek bir madde ile teamüllere aykırı olarak gündeme alındığını öne sürerek itiraz etti.

- "KİPTAŞ hiçbir yerde arsa satışı yapmamıştır"

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise yapılan işlemlerin tamamen hukuk, teamül ve yönetmeliklere uygun olduğunu söyledi.

Gökkuş, belediye mallarının kamu malı olduğunu ve yine kamu yararına tahsis edildiğini ifade ederek, "CHP bugüne kadar belediye mallarının satılmasına karşıydı. Şu anda gelir gelmez, ilk işinin bunları satmak mıdır? Şu ana kadar KİPTAŞ hiçbir yerde arsa satışı yapmamıştır. Şu anda KİPTAŞ'a ait arsalar satılıyor. Buralar fiiliyatta çocuk parkı, aile sağlığı merkezi. Bizim de burada yapmak istediğimiz yeşil alan ihtiyacını gidermektir." diye konuştu. Gökkuş'un ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Balyalı, belediyeye ya da iştiraklere iş yapan şirketlerin belediyeden para almadığı için iflas aşamasında olduğunu dile getirdi.