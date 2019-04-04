İbn Haldun Üniversitesi'nde BISTLAB açıldı

Erdoğan, "Üniversitemizin gayet butik, gayet niş bir yapısı var. Çok fazla üniversitenin cesaret edemediği, girişmediği bir yolculuğa çıktık. Sadece sosyal bilimler alanında bölümler açan ve gerçekten akademisyen yetiştirmek isteyen, 21. yüzyılda sadece kendi toplumumumuzun değil, dünya toplumlarının yaşadığı birçok sosyal soruna çözüm üretebilecek fikirleri geliştirecek akademisyenleri, hocaları yetiştirmeyi hedefleyen bir üniversiteyiz. Bunu uluslararası bir boyutta yapmak istiyoruz." diye konuştu.

İHÜ'nün bir sosyal bilimler araştırma üniversitesi olarak faaliyette bulunduğunu ifade eden Erdoğan, üniversitenin dünyanın ortak sorunlarına çözüm üretebilecek nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

"Borsa İstanbul'la yaptığımız bu ortak çalışmada aslında bizim ekonominin gerçek işleyişiyle, piyasalarla nasıl iç içe bir eğitimi öngördüğümüzü de gösteriyor. Hem hocalarımızın sektörden gelen akademisyenler olması hem eski ilişkilerini, iş birliklerini bugün üniversitemizin bünyesine taşıyabilmeleri hem üniversitemizin mütevelli heyetinde Türkiye'nin sayılı iş adamlarının bulunması, onların bize kendi ilişki ağlarını açabiliyor olmaları öğrencilerimize bu imkanları sunabilecek olmaları bence bizim üniversitemizin iktisat ve işletme bölümlerinde birçok başka üniversiteden ayırmaktadır bu yönüyle...İnşallah Borsa İstanbul'la yaptığımız bu çalışma da bir başlangıç olur. Aynı şekilde sektördeki kurumlarla firmalarla benzer iş birliklerini güçlendirmek noktasında kararlıyız."

Borsa İstanbul'la yapılan ortak çalışma neticesinde üniversitede ekonomi bilimi ile ilgili daha nitelikli eğitim verileceğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

- "Bundan sonraki nesile, gençlere vereceğimiz şey; yaptığı işi en iyi biliyor olmak"

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan da ülkelerin sürdürülebilir kalkınması için uzmanlaşmanın önemine işaret etti.

Adam Smith'in Ulusların Zenginliği kitabına atıfta bulunan Arıcan, "Bundan sonraki nesile, gençlere vereceğimiz şey; yaptığı işi en iyi biliyor olmak... Dolayısıyla bizim yıllardır belki adlandıramadığımız ya da o gün ki koşullarda gelişmişlik düzeyiyle ne olduğunu çok bilemediğimiz iş aslında bizi bugün geldiğimiz noktaya getiriyor. Uzmanlaşma ve iş bölümü." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de uzmanlaşma ve iş bölümü konusunda atılacak adımların gelecek nesillere verilebilecek en anlamlı destek olduğunu yineleyen Arıcan, şunları kaydetti:

"Bugünkü Borsa istanbul BISTLAB'ı, simülasyon ve finansal uygulama imkanı sağlayan bu laboratuvar bir marka olarak Borsa İstanbul bünyesinde üniversitelerle iş birliğinin devamı gibidir. BISTLAB Borsa İstanbul'un üniversitelerle finansal okuryazarlık ve uygulama simülasyon noktaları olarak bundan sonra desteklerine devam edecektir.