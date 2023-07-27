İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Kavun kabuklarını sakın çöpe atmayın! Her derde deva

Yaz mevsiminin gelmesi ile beraber kavun, karpuz, şeftali gibi meyveler tezgahlardaki yerini aldı. Ferahlık vermesi ve lezzeti ile en çok tercih edilen yaz meyvelerinden biri olan kavunun genellikle meyvesi çıkarılıp kabukları çöpe atılıyor. İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce kavunun kabukları konusunda uyarıda bulunduğunu duyanlar çok şaşırdı.

İbn-i Sina El Kanun Fi't-Tıbb adlı kitabında kavunun ve kabuğunun faydaları hakkında açıklamalar yapmış. Şifasını kabuklarında toplayan kavun vücudun ihtiyacı olan doğal lif kaynağı.

KAVUN KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Sindirim sistemine iyi gelir: Erken tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina kavun kabuğunu işaret ederek önemli tavsiyelerde bulundu. Kitabında kavun kabuğunun faydalarından söz eden İbn-i Sina, özellikle kavun kabuğunu kaynatıp suyu içildiğinde sindirim sistemine iyi geldiğini belirtiyor.

Cilt sağlığını destekler: Kavun kabuğu, cilt bakımından göz çevresi bakımına birçok yönde kullanılabilir. Çok az kişinin bildiği bir diğer faydası ise kavun kabuğunun faydaları arasında sedef ve egzamaya olan faydaları da dikkat çekiyor. Artık kavun kabuğunu çöpe atmak yerine faydalarından yararlanabilirsiniz.

Kavun kabuğunun bilinen diğer faydaları şu şekilde:

Kavunun kabuğunu yüzünüze sürerek cilt bakımı yapabilirsiniz.

Göz çevresi bakımı için etkilidir.

Cildi temizler, nemlendirir.

Sivilceleri iyileştirir.

Vitiligoya iyi gelir.

Böbrek ve mesane taşlarına iyi gelir.

Kaynatılıp içildiğinde sindirim sistemini düzene sokar.

Tokluk hissi yaratarak kilo vermeye etki sağlar.

Bağışıklık sistemindeki hasarlı hücreleri tamir eder.

Sedef ve egzama hastalıklarına iyi gelir.

Saç dökülmesine iyi gelir.

Regl döngüsünü düzene sokar.

Kalpteki ritim bozukluğunu önler.

Kalp ve damar hastalıklarında fayda sağlar.

Cildi ölü hücrelerinden arındır.

