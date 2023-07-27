HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Kavun kabuklarını sakın çöpe atmayın! Her derde deva

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Kavun kabuklarını sakın çöpe atmayın! Her derde deva

27.07.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbn-i Sina'nın doğal reçeteleri aradan binlerce yıl geçmesine rağmen birçok kişi tarafından yoğun ilgi görüyor. Sağlık ve sağlıklı yaşam konusunda çeşitli önerilerde bulunan İbn-i Sina'nın kitaplarından alınan bilgiler günümüze ışık tutuyor. İbn-i Sina’nın kavun kabuklarının şifa deposu olduğunu vurguladığı ortaya çıktı.

İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi! Kavun kabuklarını sakın çöpe atmayın! Her derde deva

Yaz mevsiminin gelmesi ile beraber kavun, karpuz, şeftali gibi meyveler tezgahlardaki yerini aldı. Ferahlık vermesi ve lezzeti ile en çok tercih edilen yaz meyvelerinden biri olan kavunun genellikle meyvesi çıkarılıp kabukları çöpe atılıyor. İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce kavunun kabukları konusunda uyarıda bulunduğunu duyanlar çok şaşırdı.

kavun-kabuğu

İbn-i Sina El Kanun Fi't-Tıbb adlı kitabında kavunun ve kabuğunun faydaları hakkında açıklamalar yapmış. Şifasını kabuklarında toplayan kavun vücudun ihtiyacı olan doğal lif kaynağı.

kavun

KAVUN KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Sindirim sistemine iyi gelir: Erken tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina kavun kabuğunu işaret ederek önemli tavsiyelerde bulundu. Kitabında kavun kabuğunun faydalarından söz eden İbn-i Sina, özellikle kavun kabuğunu kaynatıp suyu içildiğinde sindirim sistemine iyi geldiğini belirtiyor.

k2

Cilt sağlığını destekler: Kavun kabuğu, cilt bakımından göz çevresi bakımına birçok yönde kullanılabilir. Çok az kişinin bildiği bir diğer faydası ise kavun kabuğunun faydaları arasında sedef ve egzamaya olan faydaları da dikkat çekiyor. Artık kavun kabuğunu çöpe atmak yerine faydalarından yararlanabilirsiniz.
Kavun kabuğunun bilinen diğer faydaları şu şekilde:
Kavunun kabuğunu yüzünüze sürerek cilt bakımı yapabilirsiniz.
Göz çevresi bakımı için etkilidir.
Cildi temizler, nemlendirir.

iStock-1393626253

Sivilceleri iyileştirir.
Vitiligoya iyi gelir.
Böbrek ve mesane taşlarına iyi gelir.
Kaynatılıp içildiğinde sindirim sistemini düzene sokar.
Tokluk hissi yaratarak kilo vermeye etki sağlar.
Bağışıklık sistemindeki hasarlı hücreleri tamir eder.

iStock-1393626253

Sedef ve egzama hastalıklarına iyi gelir.
Saç dökülmesine iyi gelir.
Regl döngüsünü düzene sokar.
Kalpteki ritim bozukluğunu önler.
Kalp ve damar hastalıklarında fayda sağlar.
Cildi ölü hücrelerinden arındır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
112'yi sohbet için defalarca aradı! Telefonda ağlayıp sebebini anlattı112'yi sohbet için defalarca aradı! Telefonda ağlayıp sebebini anlattı
Hafif, rahat, dayanıklı... Crocs terlikteki indirimi kaçırmayınHafif, rahat, dayanıklı... Crocs terlikteki indirimi kaçırmayın
Cinsel organını çıkardığını fark ettiler "Sapık var"Cinsel organını çıkardığını fark ettiler "Sapık var"
Anahtar Kelimeler:
kavun ibni sina

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hac parasını karton kutuda sakladı! Son halini görünce inanamadı

Hac parasını karton kutuda sakladı! Son halini görünce inanamadı

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Sonunda bu da oldu! Kendi kendisine cenaze töreni düzenledi

Sonunda bu da oldu! Kendi kendisine cenaze töreni düzenledi

“Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına toplandılar

“Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına toplandılar

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.