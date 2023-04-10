İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce önerdiği şifa kaynakları! Bu üç besini yiyenler 100 yaşına kadar yaşar

Yaşamı uzatabilme düşüncesi çok eski zamanlardan beri araştırılan ve uğruna oldukça zararlı çalışmalar yapılan konular arasında yer alıyor. İnsanlar daha uzun yaşamak için ne yapılmalı sorusunu yüzyıllardır merak ediyor. Uzun yaşayan kişilerden alınan bilgilere göre daha sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı doğru beslenmeden ve stresten uzak bir hayat sürmekten geçiyor. İbn-i Sina binlerce yıl önce daha uzun yaşamak isteyen kişiler için etkili sonuçlar sağlayacak üç besini önermiş.

ÇAM FISTIĞI

K vitamini bakımından zengin nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kismi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesini tavsiye eder. C vitamini de içeren çam fıstığı felcin neden olduğu hücresel bozulmaları onarmaya yardımcı olur.

ISIRGAN OTU

Boğaz ve akciğerlerideki mukoz azaldığında kişi nefes almakta zorlanır. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açar. Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri beraberinde gelir. İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söyler.

Dokunulduğunda cilte ciddi kaşıntıya neden olan ısırgan otunun kaynatıp tüketerek boğaz ve akciğerlerdeki mukozların nem oranını artırır. Ayrıca ısırgan otu içerdiği ve ciltte yakıcı etki yapan madde sayesinde vücuttaki tüm virüslerin hücrelere ya da organlara yapışmasını önler.

Yaş ilerledikçe ciltteki hücrelerin deformasyonu artar bu da cildin parlaklığını ve canlılığını olumsuz etkiler. İbn-i Sina bu durumun yaşanmaması için çocukluk çağdan itibaren düzenli bakla tüketilmesini tavsiye eder.

