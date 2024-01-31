İbni-i Sina’nın yıllar önce önerdiği şifa kaynağı! Kanser oluşumunu önlüyor, tepeden tırnağa iyileştiriyor

İbn-i Sina binlerce yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında verdiği öneriler ve reçetelerle günümüze hala ışık tutmaya devam ediyor. İbn-i Sina'nın tarifleri dünyada birçok ülkede uygulanıyor. İbn-i Sina'nın yıllar önce reçetesini verdiği 2 malzemeleri karışım her derde deva oluyor. İşte kanserden kısırlığa kadar etki gösteren ve tepeden tırnağa iyileştiren o karışımın detayları...

ZEYTİNYAĞI VE KURU İNCİR MUCİZESİ

MALZEMELER:

250 gram kuru incir

1 litre zeytinyağı

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Öncelikle incirleri yıkayın, süzün ve kuşbaşı olacak şekilde doğrayın. İncirleri zeytinyağlı kavanozun içine alın ve ağzını kapatın. Bu kavanozu 5 gün süresince karanlık bir yerde muhafaza edin ve bu vaktin sonunda sabah, akşam olacak şekilde günde iki kere tüketin.

İNANILMAZ FAYDALI

Astım gibi solunum yolu hastalıklarınız varsa incir karışımı ile meselenizi çözmeniz olası olacak. İbn-i Sina’nın önerdiği incir karışımının en ehemmiyetli tesiri ise kanseri önlemesi. Kanser yaradılışını önleyen incir karışımını kumpaslı bir şekilde harcayarak etkilerinden yararlanabilirsiniz.