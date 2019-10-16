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İbrahim Kalın'dan BBC'ye Barış Pınarı Harekatı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin kurmak istediği güvenli bölge, hiçbir şekilde terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyecek." dedi.

İbrahim Kalın'dan BBC'ye Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Sözcü Kalın, BBC'de katıldığı programda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kurmak istediği güvenli bölgenin hiçbir şekilde terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyeceğini vurgulayan Kalın, "Biz, Cerablus'ta DEAŞ ile mücadele ettik. 5 binden fazlasını tutukladık. 8 binden fazlasını da iade ya da sınır dışı ettik. Cerablus'ta 3 bin kadarını da etkisiz hale getirdik." dedi.

Kalın, "DEAŞ'ın hiçbir şekilde geri dönmemesi için çalışmaya devam edeceğiz. Irak'ta, Suriye'de ya da başka bir yerde." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, bunu nasıl garanti altına alacağı sorusu üzerine Kalın, "Afrin'de, Cerablus'ta ve diğer yerlerde yaptığımız gibi. İdlib'te de yaptığımız gibi." yanıtını verdi.

Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye halkının ve Suriyeli mültecilerin güvenliği için tüm diğer ülkelerden daha fazla şey yaptık. 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bu mültecileri Türkiye içindeki ve Suriye'deki DEAŞ saldırılarından koruduk. DEAŞ'a karşı mücadele sürecek ve hiçbir şekilde azalmayacak. Ayrıca, DEAŞ'a karşı süren uluslararası koalisyonla da iş birliği yapmayı sürdüreceğiz. Avrupa, Amerika, İran, Arap ülkeleri, Rusya ve diğerleriyle. Çünkü DEAŞ ortak düşman. Onlarla mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz."

İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, "Terörizmle mücadelemiz, hiçbir şekilde DEAŞ'a karşı mücadeleyi tehlikeye atmayacak ya da azaltmayacak. DEAŞ mahkumlarını kirli savaşta pazarlık kozu olarak kullanan PKK/YPG'dır." ifadelerine yer verdi.

(AA)

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