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  4. İbrahim Kalın’dan The Economist’in kapağına tepki! 'Yine heyecan yapmışlar'

İbrahim Kalın’dan The Economist’in kapağına tepki! 'Yine heyecan yapmışlar'

04.05.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, The Economist dergisinin paylaştığı 14 Mayıs seçimleri temalı kapağa tepki gösterdi. Kalın, “Yine heyecan yapmışlar. Sakin olun, ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek” dedi.

İbrahim Kalın’dan The Economist’in kapağına tepki! 'Yine heyecan yapmışlar'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İngiliz ekonomi dergisi The Economist’in 14 Mayıs seçimleri temalı 6-12 Mayıs sayısının kapağına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kalın paylaşımında, “Recep Tayyip Erdoğan’ın yenilgisinin küresel sonuçları olacak ve her yerdeki demokratlara diktatörlerin yenilebileceğini gösterecek” ifadeleri kullanılmasına tepki gösterdi.

Paylaşımı alıntılayan Kalın, “Yine heyecan yapmışlar ve eklemişler: ‘Yeni hükümet Batı’yla hasarlı ilişkileri tamir edecek.’ Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın the economist

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