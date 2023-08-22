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İbrahim Saraçoğlu, Amerikalı profesörün kızına verdiği mucizevi yağı açıkladı! Faydaları saymakla bitmiyor

22.08.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı besinler tüketmenin vücuda birçok faydası bulunuyor. Beslenme düzenine katılan her sağlıklı besin vücuttaki farklı değerlere iyi gelebiliyor. Faydalı bitkiler ile ilgili açıklamalarıyla sık sık gündem olan İbrahim Saraçoğlu son açıklamasıyla yine çok konuşuldu. Mucizevi yağ hakkında bilgi veren Saraçoğlu “Tamir etmeyeceği hiçbir şey yok” sözüyle dikkat çekti.

İbrahim Saraçoğlu, Amerikalı profesörün kızına verdiği mucizevi yağı açıkladı! Faydaları saymakla bitmiyor

Sağlıklı bir beslenme düzeni hastalıklara karşı vücudu koruyor ve adeta bir zırh görevi görüyor. Vücuda alınan gıdalar birçok fayda sağlıyor. İbrahim Saraçoğlu, Prof. Dr. Saraçoğlu ile Sağlıklı Yaşam programında çörek otu yağının faydaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İbrahim Saraçoğlu "Amerikalı bir profesörün kızında haşimato vardı. ‘Ben göndereceğim size soğuk press, bunu kullanın.’ dedim. Kızında haşimato diye bir şey kalmadı" dedi.

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"TAMİR ETMEYECEĞİ HİÇBİR ŞEY YOK"

"Diyelim ki bir yerde tamirata gideceksin." diyen Saraçoğlu açıklamasında "Orada neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Takım çantasının içerisine tornavida, keski, pense vs koyarsın. Bu çörekotu yağı takım çantasının içindeki her türlü anahtarın varlığı gibi. Bunu ağız yoluyla vücudunuza alırsanız tamir etmeyeceği hiçbir şey yok. Yeter ki doğru yapılmış olsun" cümlelerine yer verdi.

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ÇÖREK OTU YAĞINI NASIL TÜKETMELİYİZ?

Çörek otu yağını günde 1 defa 1 tatlı kaşığı ve yemek kaşığı aç karnına tüketebilirsiniz. Sade kullanımda güçlük yaşanıyorsa salatalara da eklenebilir.

ÇÖREK OTUNUN MUCİZEVİ FAYDALARI

Kanserle savaşırken yine destekçininiz olabilir.
Ülsere sebep olabilen helikobakter pilori enfeksiyonunda yine çörek otu tozu tüketmek faydalı olabilir.
Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir.
Antihistamin gibi bir etkiyle alerjik reaksiyonların azaltılmasında etkili olabilir. Özellikle saman nezlesinde alerjik semptomları iyileştirebilir.

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Astım ilaçları kullanılan kişiler, bu ilaçların yanında çörek otu yediklerinde öksürük, hırıltı, solunum ve akciğer şikayetlerinde iyileşme görülebilir.
Yine KOAH hastalığı olan kişilerde çörek otu yağı, akciğerleri iyileştirmeye yardımcı olabilir.

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Sperm sayısı ve hareketi üzerinde de olumlu sonuçlar verdiği belirtilir.
Diyabet hastalarının her gün çörek otu taneleri ya da çörek otu yağı tüketmeleri kan şekerleri düzeylerinde denge sağlayabilir.

Sağlıklı kişilerin kan basıncı seviyesini düşürebildiği söylenen çörek otunun yüksek tansiyon için etkili olduğu beklemek doğru değildir.
Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım eder.
Çörek otu ekstratı içeren bir jelin uygulanması akne iyileştirici özellikle gösterebilir.

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