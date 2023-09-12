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İbrahim Saraçoğlu “Bulunmaz bir nimet” diyerek açıkladı! Zayıflamaya yardımcı oluyor, hastalıklardan koruyor

12.09.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı besinler tüketmenin vücuda birçok faydası bulunuyor. Beslenme düzenine katılan her sağlıklı besin vücuttaki farklı değerlere iyi gelebiliyor. Sağlık konusundaki demeçleriyle dikkat çeken İbrahim Saraçoğlu son açıklamasıyla gündem oldu. Saraçoğlu hastalıklardan koruyan ve zayıflamaya yardımcı olan mucizevi bitkiyi açıkladı.

İbrahim Saraçoğlu “Bulunmaz bir nimet” diyerek açıkladı! Zayıflamaya yardımcı oluyor, hastalıklardan koruyor

Sağlıklı beslenmenin vücutta oluşturduğu etkiler saymakla bitmiyor. Vücut sağlığını direkt olarak etkileyen faktörlerden biri olan sağlıklı besinler hakkındaki açıklamalarıyla öne çıkan İbrahim Saraçoğlu, Prof. Dr. Saraçoğlu ile Sağlıklı Yaşam programında zeytin yaprağının faydalarına değindi.

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"Zeytin yaprağı bulunmaz bir nimet" diyen Saraçoğlu açıklamasında "Alışkanlık haline getirilmesi gereken bitkiler vardır. En az haftada 2 veya 3 defa tüketilmesi gerekir. Zeytin yaprağı birçok hastalığa karşı korur. Yüksek tansiyona karşı korur, yağ metabolizmasını hızlandırır. Diyabete karşı vücudunuzda bariyer oluşturuyor, önleyici ve koruyucu olarak size yardımcı oluyor." cümlelerine yer verdi.

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FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Zeytin yaprağı çayının sayısız faydası bulunuyor. İşte bunlardan bazıları:
Bağışık sistemini güçlendirir.
Karaciğer sağlığını korur.

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Metabolizmayı hızlandırır.
Tokluk hissi verir.
Yüksek kolesterol ve trigliserite karşıdır.
Yüksek tansiyona karşıdır.
Zayıflamaya yardımcıdır.

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