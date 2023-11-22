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İbrahim Saraçoğlu kolesterole dikkat çekip uyardı! Faydaları saymakla bitmiyor, günde 2 bardak için farkı görün

22.11.2023 09:43 | Son Güncelleme:
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Sağlıklı besinler hakkındaki açıklamalarıyla öne çıkan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kolesterole dikkat çekip dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Uzman isim, günde 2 bardak mısır püskülü çayı tüketilmesi halinde kolesterol sorunun ortadan kalkabileceğini ifade etti.

İbrahim Saraçoğlu kolesterole dikkat çekip uyardı! Faydaları saymakla bitmiyor, günde 2 bardak için farkı görün

Haşlanmış, patlamış ve közlenmiş gibi çeşitleri bulunan mısırın püskülleri de içerdikleri doğal bileşikler sayesinde sağlığa son derece yararlıdır. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kolesterol sorunundan muzdarip kişilere mısır püskülü çayını önerdi.

İDRAR YOLU SAĞLIĞININ DESTEKLENMESİNDE KULLANILIR

Mısırın olgunlaşmış koçanından çıkan bu püsküller idrar yolu sağlığının desteklenmesinde kullanılır.

ANTI-AGING ETKİLERİ OLDUĞUNA İNANILIR

Mısır püsküllerinde antioksidanlar bulunur. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilirler. Bu nedenle, mısır püsküllerinin anti-aging etkileri olduğuna inanılır.

DOĞAL ANTİOKSANDIR

Mısır püskülleri, idrar söktürücü özelliklere sahip olabilir. Bu özellikleri sayesinde vücutta biriken fazla sıvının atılmasına yardımcı olabilir ve ödem oluşumunu azaltabilir.

KOLESTEROL SORUNUNU ORTADAN KALDIRIR

Bazı araştırmalar, mısır püsküllerinin kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Lif içeriği sayesinde sindirimi düzenler ve kolesterolün bağırsaklardan atılmasını destekler.

HİPERTANSİYON RİSKİNİ AZALTIR

Mısır püsküllerinde bulunan bazı bileşiklerin kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, hipertansiyon riskini azaltmada potansiyel rol oynayabilirler.

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MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYININ TARİFİ

Mısır püskülü çayı, mısır koçanının üst kısmında bulunan tüylü yapıların kurutulup çay olarak kullanılmasıyla elde edilir.

Malzemeler:

  • Taze veya kurutulmuş mısır püskülleri

  • Su

  • Bal veya limon (isteğe bağlı)

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Yapılışı:

Eğer taze mısır püskülü kullanacaksanız, koçanın üst kısmındaki tüyleri dikkatlice koparın ve temizleyin.

Eğer kurutulmuş mısır püskülü kullanacaksanız, bir doğal gıda mağazasından veya çevrimiçi satış platformlarından temin edebilirsiniz.

Bir su bardağı su kaynatın. İsterseniz daha fazla çay yapmak için su miktarını artırabilirsiniz.

Kaynar suyu bir fincana dökün. Hazırladığınız mısır püsküllerini suya ekleyin.

Üzerini bir tabak veya bir kâğıt havlu ile örtün ve çayın demlenmesi için 5-10 dakika bekleyin. Demleme süresini artırarak daha yoğun bir tat elde edebilirsiniz

Mısır püsküllerini çaydan çıkartın veya süzgeç yardımıyla süzün.

İsteğe bağlı olarak çayınıza bal veya limon ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

Sıcak olarak servis edin.

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MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYININ FAYDALARI

İçerdiği C ve K vitaminleri ile mısır püskülü çayı, vücuda sayısız fayda sağlayabilir. Günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşan mısır püskülü çayı, çinko ve potasyum gibi mineralleri de içerir. Ağrı kesici ve iltihap giderici özellikleri bulunduğu bilinen mısır püskülü çayı, ödem attırıcı etki de gösterir. Demir ve bakır minerallerini de barındıran mısır püskülü çayı, genel vücut ağrılarını giderebilir. Mısır püskülü çayı faydaları:

Vücudu rahatlatan mısır püskülü çayı kişileri stresten arındırabilir.
İdrar söktürücü özelliği ile bu çay vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.
Kış mevsimi hastalıklarına karşı vücudu koruyabilir ve bağışıklığı güçlendirir.
Sindirimi kolaylaştıran bu içecek besinlerin emilimini hızlandırır.
C vitamini içermesi ile göz sağlığını destekleyen bu içecek kemik gelişimi bakımından da önemlidir.
Yüz ve cilt sağlığının dostu olarak gösterilen mısır püskülü çayı daha parlak ve güçlü saçlara sahip olunmasını sağlar.
Asstım, bronşit, alerji, farenjit ve sinüzit gibi sorunlara iyi gelebilir.
Stresi giderebilen mısır püskülü çayı duygudurum bozuklukları ile uyku problemlerini iyileştirebilir.
Şifalı mısır püskülü çayının antioksidanlar içermesi sayesinde kanser hastalıklarının oluşumunu önleyebildiği söylenir.
Ödem atmayı kolaylaştırdığı için bu çay boşaltım sistemini destekleyerek iltihaplanmaları önleyebilir.
Cilt hastalıklarını önleyebilen mısır püskülü çayı düzenli kullanıldığı zaman egzama, sedef ve cilt kuruluğuna iyi gelebilir.
Saç dökülmesini azaltabilen bu şifalı içecek kronik yorgunluk ile kabızlığa çare olabilir.
Böbrek hastalıklarının tedavisinde etkili olabilen mısır püskülü çayı kalp ve damar rahatsızlıklarının oluşumunu önleyebilir.

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