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İbretlik değişim! Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası...

04.08.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin tanınmış saç uzmanlarından Louise, uzun zamandır yaptırmak istediği estetik operasyonlar için biriyle anlaştıktan sonra bıçak altına yattı. Göz kapağı aldırma, cilt yenileme ve kaş dövmesi operasyonu için bıçak altına yatan kadın, gözlerini açtığında kâbusu yaşadı. İki yaşında çocuk çizmiş gibi görünen kaşlar, şişmiş dudaklar ve tahriş içindeki cildini görünce olanlara inanmak istemedi.

İbretlik değişim! Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası...

Göz kapağı kaldırma, cilt yenileme tedavisi ve kaş dövmesi için estetik ameliyat olan bir kadın, uyanıp yeni kaşlarını gördüğünde yaşadığı dehşeti anlattı.

44 yaşındaki saç uzatma uzmanı Louise, kaşlarına dövme yaptırmak için can atıyordu ama sonuçlar karşısında dehşete düştü.

UYANDIĞINDA GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Operasyon için Lübnan’a uçan kadın, çok korktuğu için operasyonu genel anestezi olarak yaptırdı. Sadece kaşları için 415 sterlin (9 bin TL) harcadı. Uyandığında yüzünde çizilmiş gibi görünen "iki kare kutu" kaldığını görünce ne yapacağını şaşırdı.

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Estetik yaptırdığı yerde daha önce de işlem yaptırdığını söyleyen kadın, "Benim için birden fazla tedavi gerçekleştirdi ve onu birçok arkadaşıma ve müşterime de tavsiye ettim ve tüm kozmetik ameliyatların sonuçları olağanüstü oldu. Bu yüzden güvendim" diyor.

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AMELİYATTAN ÖNCE BULUŞTULAR

Estetik operasyon öncesi buluştuklarını söyleyen kadın, nasıl bir kaş istediğini anlattığını belirtti. Kaş artisti olarak kendini tanıtan biriyle görüştüğünü belirten Louise, sadece doğal bir kaş istediğini belirttiğini anlattı.

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Kadın gözlerini açtığında gördüklerine inanamadı. Cildinin tahrişli, kaşlarının korkunç olduğunu görünce “Şok nedeniyle uyandığımda çığlık attım” dedi.

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"Yüzüm ameliyattan dolayı aşırı derecede şişmişti, cilt yenileme tedavisinin bir parçası olarak cildim soyulmuştu, göz kapaklarımda göz kapağı kaldırma nedeniyle dikişler vardı ve ardından kaşlarım için iki ağır siyah kutu vardı."

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EN BÜYÜK KORKULARI GERÇEK OLDU

Dehşete kapıldım ve aşırı derecede panikledim, ancak şişliğin ineceğinden, dikişlerin iyileşeceğinden ve kaşların önemli ölçüde solarak son haline geleceği söylendi. Ancak, kaşlarında hiçbir değişiklik olmayınca en büyük korkuları gerçek oldu.

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İngiltere’ye döner dönmez harekete geçen kadın kaşlarını eski haline getirmek için soluğu başka bir estetik polikliniğinde aldı. 44 yaşındaki kadın nihayet istediği kaşlara kavuştu.

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Anahtar Kelimeler:
estetik göz kapağı düşmesi kaş düzeltme
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