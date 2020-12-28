İç kanama nedir? Belirtileri ve sebepleri nelerdir?

İç kanama, gözle görülemeyen bir alanda ortaya çıkan kanama anlamına gelir. Göğüs, karın, spinal kanal, vücut dokuları, organlar, kafa gibi çoğu vücut boşluğunda meydana gelebilir. Göz, kalp, eklem ve kasları tutan dokularda da iç kanama meydana gelebilir. Ciddi derecede ağrı ve lokal iltihaplanmaya sebep olabilir. Aşırı bir kanama varlığında kişi şoka girebilir.
Çoğunlukla bir kaza, yaralanma ya da travma sonucu ortaya çıkar. Bu gibi etkenler olmamışsa bile organ hasarı, gastrit, mide iltihabı gibi nedenlerle de iç kanama görülebilir. Şayet mide iltihabının teşhisi daha önceden konulduysa iç kanamanın nedenini belirlemek daha kolay olabilir. Önceden belirlenen bir tanı yoksa iç kanamanın nereden kaynaklandığını bulmak zor olabilir. Travm, kaza ya da yukarıda belirttiğimiz durumlar dışındaki iç kanamaya sebep olacak etkenler:
Vücudun hangi bölgesinde meydana geldiğine bağlı olarak iç kanama belirtileri değişiklik gösterebilir. Vücut genelinde görülen belirtiler ise şöyle sıralanabilir:
Bölgesel olarak iç kanama belirtilerine bakacak olursak;
Göğüs veya karın bölgesinde iç kanama belirtileri;
Kafa bölgesinde meydana gelen iç kanama belirtileri:
Kas ve eklemlerde iç kanama belirtileri:
İç kanama geçiren kişiye uygulanacak müdahaleler, o insanın yaşamaya devam edebilmesi için çok kritik ve önemlidir. Bu bağlamda iç kanama nasıl durdurulur sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu soru ile ilişkili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bazı bilgiler mevcuttur. Yayınlanan bildirileri dikkatli şekilde takip etmeli ve iç kanama durumundan şüpheleniliyorsa uygulama adımlarına dikkat edilmelidir. İç kanamalar şiddetli travma, kırık, darbe, silahla yaralanma gibi sebeplerle oluşabilir.
Genellikle yaralılarda şok belirtileri görülür. Eğer iç kanama şüphesi varsa şu uygulamalar yapılmalıdır:
Bu uygulamalar bir nevi iç kanamada ilk yardım uygulamalarıdır.
Alanında uzman doktorlar tarafından iç kanama tedavisi gerçekleştirilir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki mevcut iç kanama bölgesi belirlenir, teşhis edilir ve uygun şekillerde tedavisi sağlanırsa çok ciddi bir probleme neden olmaz. Pek çok insanda tam iyileşme ile sonuçlanabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, ileride tekrar bir kanama yaşamamak adına ek tedaviler yardımı ile önlem alınabilir. Tam iyileşme görülmesi ile beraber, vücutta birtakım kalıcı etki bırakma olasılığının da olabileceği bilinmektedir. İç kanama tedavisi bir an önce yapılmalıdır. Tedavi için geç kalındığı durumlarda bazı kalıcı hasarlar görülebilir. Beyinde bir kanama tedavisine geç kalınması, felç ya da uzun süren beyin hasarına yol açabilir. Bu hasarlardan sonra bazı davranış ve etkinlikleri tekrardan öğrenmek için mesleki, fiziki ve konuşma terapisine gereksinim duyabilirsiniz. Aynı zamanda bu tedaviler gözyaşlarının ve kan damarlarının hasarına da yol açabilir. Kanamaya neden olan davranış ya da risk faktörüne dikkat etmezseniz daha az olumlu bir sonuç ortaya çıkar.
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