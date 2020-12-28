İç kanama nedir? Belirtileri ve sebepleri nelerdir?

İç kanama, gözle görülemeyen bir alanda ortaya çıkan kanama anlamına gelir. Göğüs, karın, spinal kanal, vücut dokuları, organlar, kafa gibi çoğu vücut boşluğunda meydana gelebilir. Göz, kalp, eklem ve kasları tutan dokularda da iç kanama meydana gelebilir. Ciddi derecede ağrı ve lokal iltihaplanmaya sebep olabilir. Aşırı bir kanama varlığında kişi şoka girebilir.

İç Kanama Görülmesinin Sebepleri

Çoğunlukla bir kaza, yaralanma ya da travma sonucu ortaya çıkar. Bu gibi etkenler olmamışsa bile organ hasarı, gastrit, mide iltihabı gibi nedenlerle de iç kanama görülebilir. Şayet mide iltihabının teşhisi daha önceden konulduysa iç kanamanın nedenini belirlemek daha kolay olabilir. Önceden belirlenen bir tanı yoksa iç kanamanın nereden kaynaklandığını bulmak zor olabilir. Travm, kaza ya da yukarıda belirttiğimiz durumlar dışındaki iç kanamaya sebep olacak etkenler:

Gastrointestinal (GI) sistem sorunları

Kan damarının zarar görmesi

Kalıtsal kanama bozuklukları

Kanın pıhtılaşmaması

Kesik sonucu kan pıhtılaşmaz ise protein eksikliği de olabilir

Yaşam tarzı faktörleri

Kronik hipertansiyon (yüksek tansiyon)

Kullanılan bazı ilaçlar (ibuprofen veya aspirin gibi)

Hamilelik

Ameliyat sonrası kanama

Alkol bağımlılığı

Kırık kemikler

Endometriozis.

Bu durumda uterus dokusu, uterus dışında büyür. Rahim astarını döker ve pelvis gibi bir yerde kanamaya sebep olur. Ultrason, MR, biyopsi ya da BT taraması ile tanı konur.

İç Kanama Belirtileri Nelerdir?

Vücudun hangi bölgesinde meydana geldiğine bağlı olarak iç kanama belirtileri değişiklik gösterebilir. Vücut genelinde görülen belirtiler ise şöyle sıralanabilir: