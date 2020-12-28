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İç kanama nedir? Belirtileri ve sebepleri nelerdir?

28.12.2020 12:28 | Son Güncelleme:
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İç kanama nedir? Belirtileri ve sebepleri nelerdir?

Ansızın ortaya çıkan, hayati tehlikeye sebep olan ve ciddi sorunlar yaratan iç kanama acil müdahale gerektirir. Peki iç kanamanın sebebi nedir? İç kanama belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Bu ve konuya dair tüm soruları yazımızda bulabilirsiniz.

İç kanama, gözle görülemeyen bir alanda ortaya çıkan kanama anlamına gelir. Göğüs, karın, spinal kanal, vücut dokuları, organlar, kafa gibi çoğu vücut boşluğunda meydana gelebilir. Göz, kalp, eklem ve kasları tutan dokularda da iç kanama meydana gelebilir. Ciddi derecede ağrı ve lokal iltihaplanmaya sebep olabilir. Aşırı bir kanama varlığında kişi şoka girebilir.

İç Kanama Görülmesinin Sebepleri

Çoğunlukla bir kaza, yaralanma ya da travma sonucu ortaya çıkar. Bu gibi etkenler olmamışsa bile organ hasarı, gastrit, mide iltihabı gibi nedenlerle de iç kanama görülebilir. Şayet mide iltihabının teşhisi daha önceden konulduysa iç kanamanın nedenini belirlemek daha kolay olabilir. Önceden belirlenen bir tanı yoksa iç kanamanın nereden kaynaklandığını bulmak zor olabilir. Travm, kaza ya da yukarıda belirttiğimiz durumlar dışındaki iç kanamaya sebep olacak etkenler:

  • Gastrointestinal (GI) sistem sorunları
  • Kan damarının zarar görmesi
  • Kalıtsal kanama bozuklukları
  • Kanın pıhtılaşmaması
  • Kesik sonucu kan pıhtılaşmaz ise protein eksikliği de olabilir
  • Yaşam tarzı faktörleri
  • Kronik hipertansiyon (yüksek tansiyon)
  • Kullanılan bazı ilaçlar (ibuprofen veya aspirin gibi)
  • Hamilelik
  • Ameliyat sonrası kanama
  • Alkol bağımlılığı
  • Kırık kemikler
  • Endometriozis.
    Bu durumda uterus dokusu, uterus dışında büyür. Rahim astarını döker ve pelvis gibi bir yerde kanamaya sebep olur. Ultrason, MR, biyopsi ya da BT taraması ile tanı konur.

İç Kanama Belirtileri Nelerdir?

Vücudun hangi bölgesinde meydana geldiğine bağlı olarak iç kanama belirtileri değişiklik gösterebilir. Vücut genelinde görülen belirtiler ise şöyle sıralanabilir:

  • İshal
  • İstifra etme (kusma)
  • Dışkıda kan
  • Baş dönmesi
  • Kan basıncı düşmesi
  • Baş ağrısı
  • Görme kaybı, zayıflık, konuşma bozukluğu (inme belirtileri)
  • Zihinde karışıklık
  • Boyun tutulması
  • Şiddetli karın ağrısı
  • Mide bulantısı
  • Göğüs ağrısı
  • Bayılma
  • Rektal kanama
  • İdrarda kan
  • Rektal kanama

Bölgesel olarak iç kanama belirtilerine bakacak olursak;

Göğüs veya karın bölgesinde iç kanama belirtileri;

  • Nefes darlığı
  • Karın ağrısı
  • Göğüs ağrısı
  • Ayakta dururken baş dönmesi
  • Mide bulantısı ya da kusma
  • Karın ya da göbek çevresinde morarma
  • İdrarda kan görülmesi
  • Katranlı, siyah tabure
  • Artmış kalp atış hızı
  • Terleme
  • Kan basıncı düşmesi
  • Anüs, burun, ağız ve kulaklar dahil olmak üzere farklı bölgelerde de görülebilecek kanama

Kafa bölgesinde meydana gelen iç kanama belirtileri:

  • Ani ve ciddi baş ağrısı
  • El ve ayaklarda uyuşukluk
  • Vücudun tek tarafındaki uyuşukluk
  • Vücudun tek tarafında görülen hareket azlığı ve zayıflık
  • Yutma ve çiğneme bozukluğu
  • Denge, koordinasyon ve göz odağı kaybı
  • Boyun ağrısı
  • İşitme ve görme kaybı başlaması
  • Konuşmayı anlamada veya konuşmada zorlanma
  • Yazı yazmada zorlanma
  • Bayılma
  • Yavaş hareket, uyku ve uyuşukluk hali
  • Bilinç kaybı

Kas ve eklemlerde iç kanama belirtileri:

  • Eklemlerde ağrı varlığı
  • Hareketin minimuma gelmesi ve hareket etmeye çalışırken zorlanma hissi
  • Eklemlerde şişlik görülmesi

İç Kanama Nasıl Durdurulur?

İç kanama geçiren kişiye uygulanacak müdahaleler, o insanın yaşamaya devam edebilmesi için çok kritik ve önemlidir. Bu bağlamda iç kanama nasıl durdurulur sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu soru ile ilişkili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bazı bilgiler mevcuttur. Yayınlanan bildirileri dikkatli şekilde takip etmeli ve iç kanama durumundan şüpheleniliyorsa uygulama adımlarına dikkat edilmelidir. İç kanamalar şiddetli travma, kırık, darbe, silahla yaralanma gibi sebeplerle oluşabilir.

Genellikle yaralılarda şok belirtileri görülür. Eğer iç kanama şüphesi varsa şu uygulamalar yapılmalıdır:

  • İç kanama geçiren birinin bilinci ve ABC’si değerlendirilir.
  • Hastanın üzeri örtülür ve bacakları yerden 30 cm yukarı kaldırılır.
  • 112’yi arayarak acil yardım istenir.
  • Kesinlikle içecek ya da yiyecek bir şeyler verilmez.
  • Hasta kırık olma ihtimali göz önüne alınarak hareket ettirilmez.
  • Hastanın yaşamsal belirtileri incelenir.
  • Dikkatli bir şekilde yetkili sağlık kuruluşuna ulaştırılır.

Bu uygulamalar bir nevi iç kanamada ilk yardım uygulamalarıdır.

İç Kanama Tedavisi Nasıl Olur?

Alanında uzman doktorlar tarafından iç kanama tedavisi gerçekleştirilir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki mevcut iç kanama bölgesi belirlenir, teşhis edilir ve uygun şekillerde tedavisi sağlanırsa çok ciddi bir probleme neden olmaz. Pek çok insanda tam iyileşme ile sonuçlanabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, ileride tekrar bir kanama yaşamamak adına ek tedaviler yardımı ile önlem alınabilir. Tam iyileşme görülmesi ile beraber, vücutta birtakım kalıcı etki bırakma olasılığının da olabileceği bilinmektedir. İç kanama tedavisi bir an önce yapılmalıdır. Tedavi için geç kalındığı durumlarda bazı kalıcı hasarlar görülebilir. Beyinde bir kanama tedavisine geç kalınması, felç ya da uzun süren beyin hasarına yol açabilir. Bu hasarlardan sonra bazı davranış ve etkinlikleri tekrardan öğrenmek için mesleki, fiziki ve konuşma terapisine gereksinim duyabilirsiniz. Aynı zamanda bu tedaviler gözyaşlarının ve kan damarlarının hasarına da yol açabilir. Kanamaya neden olan davranış ya da risk faktörüne dikkat etmezseniz daha az olumlu bir sonuç ortaya çıkar.

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