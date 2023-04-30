Taksim'de Araplara özel gece kulüplerinde dikkat çeken anlar! Sosyal medyada gündem oldu: İçerisi tıklım tıklım

Türkiye'deki sığınmacıların ve Arap turistlerin özellikle yoğunlaştığı İstanbul'da yalnızca Arapların girebildiği iddia edilen eğlence mekanlarından gelen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde mekanların tıklım tıklım olduğu görüldü.

PARALAR SAÇILDI

Sosyal medyada çokça paylaşılan o görüntülerde Arapların eğlence düzenlediği kalabalık mekanlar dikkat çekti. Mekanların birinde müşterilerin nargile ve alkol kullandığı, sahneden ise paraların saçıldığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Türkiye'nin gündemindeki sığınmacılar meselesi, yabancılara konut satışı gibi konular tartışılmaya devam ederken yayılan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça paylaşıldı.



