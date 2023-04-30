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Taksim'de Araplara özel gece kulüplerinde dikkat çeken anlar! Sosyal medyada gündem oldu: İçerisi tıklım tıklım

30.04.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arap olmayanlar giremiyor, içerisi tıklım tıklım: O gece kulüplerinin adresi İstanbul'un göbeği Taksim. Yalnızca Arap müşterilere hizmet verdiği öne sürülen mekanlardan gelen görüntülerde müzikli eğlencenin yanında nargile ve alkol kullanılırken paraların saçıldığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.

Taksim'de Araplara özel gece kulüplerinde dikkat çeken anlar! Sosyal medyada gündem oldu: İçerisi tıklım tıklım

Türkiye'deki sığınmacıların ve Arap turistlerin özellikle yoğunlaştığı İstanbul'da yalnızca Arapların girebildiği iddia edilen eğlence mekanlarından gelen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde mekanların tıklım tıklım olduğu görüldü.

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PARALAR SAÇILDI

Sosyal medyada çokça paylaşılan o görüntülerde Arapların eğlence düzenlediği kalabalık mekanlar dikkat çekti. Mekanların birinde müşterilerin nargile ve alkol kullandığı, sahneden ise paraların saçıldığı görülüyor.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Türkiye'nin gündemindeki sığınmacılar meselesi, yabancılara konut satışı gibi konular tartışılmaya devam ederken yayılan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
gece kulübü sığınmacı eğlence mekanları

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