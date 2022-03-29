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  4. İçinde 970 yolcu bulunuyordu! Nijerya'da trene bombalı saldırı

İçinde 970 yolcu bulunuyordu! Nijerya'da trene bombalı saldırı

29.03.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya'da yolcu taşıyan trene bombalı saldırı düzenlendi. 970 yolcunun olduğu trene yönelik düzenlenen saldırıda can ve mal kaybının olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İçinde 970 yolcu bulunuyordu! Nijerya'da trene bombalı saldırı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin, yolcu taşıyan trene bombalı saldırı düzenlediği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlerde, silahlı kişilerin Kaduna eyaletinin Igabi bölgesindeki Rigasa tren istasyonunda yolcu taşıyan trene bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

970 YOLCU TAŞIYORDU

Saldırıda hayatını kaybeden olup olmadığı bilinmezken, trende yaklaşık 970 yolcunun bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, 26 Mart'ta eyalette silahlı kişilere karşı düzenlenen hava operasyonunda 12 kişinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Silahlı kişiler, 26 Mart'ta Kaduna eyaletindeki havalimanında saldırı girişiminde bulunmuştu.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Eyalette 20 Mart'tan bu yana devam eden şiddet olayları nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. (AA)

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Nijerya
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