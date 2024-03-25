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İçindeki sese kulak verdi sağlığına kavuştu! Doktorlar bile şaşırdı 'Litratürde bu kadar büyüğünü görmedim'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.03.2024 14:00
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İstanbul’da glomus tümörüne yakalanan ve doktorların 'masada kalırsın, felç olursun' dediği 22 yaşındaki Fatma Özyurt, içindeki sese kulak verip geldiği Van’da sağlığına kavuştu.

İçindeki sese kulak verdi sağlığına kavuştu! Doktorlar bile şaşırdı 'Litratürde bu kadar büyüğünü görmedim'

İstanbul’da 4 ay önce glomus tümörüne yakalanan Fatma Özyurt, birçok hastaneye başvurdu. Gittiği hastanelerdeki doktorların ‘çenen kesilir, masada kalırsın, felç olabilirsin’ demesi üzerine arayışa geçti. Sosyal medyada Lokman Hekim Van Hastanesinde başarılı ameliyatlar gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel’e ulaşan Özyurt, içindeki sese de kulak verip Van’a geldi. Özyurt, burada geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Fatma Özyurt’un boynunda ‘Glomus vagale’ dediğimiz yukarı yerleşimli bir tümör vardı. Ben filmlerini gördüğümde ilk başta çok ameliyata yanaşamadık. Çünkü yukarı yerleşimli tümörlerde, cerrahi çıkarmak çok zor olduğu için genelde ilk tercih olarak ışın tedavisi öneriyoruz. Ancak filmine baktığımızda üç ay önce çekilen film ile bizim çektirdiğimiz film arası yaklaşık 2,5 santim tümörde büyüme gördük.

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İlk İstanbul’da filmleri çekildiğinde 4 santim olan tümör, bizim burada yaptırdığımızda 6,5 santime ulaşmıştı. Bunun üzerine ışın tedavisinin bu hastada çok etkili olamayacağını düşündük. Çünkü bu kadar büyük bir kitleye ışın yapsak, hasta da ciddi yan etkileri olabilirdi. Tümörün yaptığımız tetkiklerde ulaşabileceğimizi gördük normalde çene kemiği kesilerek buraya ulaşılabilir. Onların da sonuçları iyi olmadığından çok yapmıyoruz. Burada yaptığımız ultrasonla tümörün alt kısmının görülebildiğini fark ettik. Bunun üzerine ameliyata karar verdik. Çok ender yapılan bir ameliyatı burada başarılı bir şekilde yaptık ve kızımızı sağlığına kavuşturduk. Allah’a şükür ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon da gelişmedi” dedi.

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"BU KADAR BÜYÜK BİR GLOMUS VAGALE TÜMÖRÜNÜN ÇIKARILDIĞINI GÖRMEDİM"

Literatürde bu kadar büyük bir Glomus vagale tümörünün çıkarıldığını görmediğine dikkat çeken Başel, “Genelde ışın tedavisi yapılıyor. Ama bunu çıkartmak bizi de mutlu etti. Çünkü hastamız 65-70 yaşlarında olsa belki başka tedaviler önerilir ve bu kadar risk alınmazdı ama hastamız daha 22 yaşında. O yüzden sonuçlarının da böyle güzel olması bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.

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"İÇİMDEKİ SESE KULAK VERDİM"

Fatma Özyurt ise 4 aydır hastalıkla cebelleştiğini vurgulayarak, “İstanbul’da birçok hastaneye gittim. Tümörün çok zor olduğunu, büyük olduğunu ve ilk defa böyle bir tümörle karşılaştıklarını söylediler. Çene kırılması, ağızdan girilmesi, felç olma ve ölüm riskini söylediler ama içimdeki his hep Van’a gitme taraftarıydı. Çünkü hocamızı görmüştüm. Kendini bu alanda geliştirmiş ve çok başarılı ameliyatlar yapmıştı. Hastalarıyla birebir iletişim kurdum. Gönlüm hep buradan yanaydı. İçimdeki sese kulak vererek Van’a geldim. İyi ki de gelmişim. Kendimi çok şanslı hissediyorum” diye konuştu.

(İHA)

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