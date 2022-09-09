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İçindekileri bir bilseniz... Bağırsak kanserinin bir numaralı nedeni: Zehirden de beter

09.09.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında en yaygın kanser türlerinden biri olan bağırsak kanseri hakkında uzmanlar önemli uyarılarda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu pizza ve tahıl gevreği gibi çok tercih edilen yiyeceklerin bağırsak kanseri riskini artırdığı ortaya çıktı. Günlük hayatın bir parçası haline gelen bu yiyecekler her ne kadar pratik olsa da sağlık üzerinde düzeltilmesi imkânsız zararlar veriyor.

İçindekileri bir bilseniz... Bağırsak kanserinin bir numaralı nedeni: Zehirden de beter

Bağırsak kanseri diğer adıyla kolon kanseri, sıklıkla rastlanan kanser türlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Kanser nedeni tam olarak bilinmese de uzun zamandır yapılan araştırmalar beslenme düzeninin kanseri tetikleme üzerinde ciddi etkisi olduğunu çıkardı. Tatlılar, bisküviler, pizza, tahıl gevrekleri ve gazlı içecekler gibi yiyecekleri sık sık tüketiyorsanız, yeni araştırmalar bağırsak kanserine yakalanma riskinizin daha yüksek olabileceğini gösteriyor.

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HAZIR YEMEK ÖNEMLİ BİR RİSK FAKTÖRÜ

ABD araştırması, yaklaşık otuz yıl boyunca 160.000 kadın ve 46.000 erkeği inceledi ve bunların 3.216'sının bağırsak kanseri geliştirdiğini buldu. Araştırmacılar, vakaların sayısı arasında, takip edilen beslenme düzenlerinin önemli bir risk faktörü olduğunu ve ultra işlenmiş gıdalar tüketen erkeklerin % 29'unun bağırsak kanseri riski altında olduğunu buldu.

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Çalışma ayrıca yüksek miktarda hazır yemek yiyen kadınların bağırsak kanseri riskinin % 17 arttığını buldu.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR NELERDİR?

Evde yapılan yemeklerin içine ultra işlenmiş gıdaların içinde bulunan kimyasallar, zararlı katkı maddeleri ve tatlandırıcılar girmiyor. Normalde yemeğinize eklemeyeceğiniz bileşenler, ultra işlenmiş gıdaların içinde bol miktarda bulunuyor.

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EN ÇOK TÜKETİLEN ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR HANGİLERİDİR?

  • Hazır erişte ve çorbalar
  • Hazır yiyecekler
  • Paketlenmiş atıştırmalıklar
  • Gazlı veya şekerli içecekler
  • Kek, bisküvi ve tatlı ikramlar
  • Pizza, makarna ve hamburger gibi önceden işlenmiş gıdalar.

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Bu yiyecekler ucuz, kullanışlı ve lezzetli olabilir. Ancak her lokmada çok fazla kalori toplar, bu da kendinizi tok hissetmeden önce çok yemek yemeniz anlamına gelir. Ultra işlenmiş gıdalar, günlük hayatın bir parçası haline geldi. Yaklaşık 23.000 katılımcının verilerini inceleyen araştırma, düşük kaliteli ve en yüksek ultra işlenmiş diyet tüketimine sahip yetişkinlerin, çalışmanın takip döneminde ölme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.


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Anahtar Kelimeler:
bağırsak kanseri
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