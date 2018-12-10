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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Kırşehir’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2018 12:09 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ziyaret ve toplantılara katılmak üzere bugün Kırşehir’e geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Kırşehir’de

Salih GÜNER/ KIRŞEHİR (DHA)-İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ziyaret ve toplantılara katılmak üzere bugün Kırşehir’e geldi. Kırşehir'in bakanlık projesinde ziyaret kapsamına alınan 28'inci il olduğunu belirten Ersoy, "'Vatandaş odaklı hizmet seferberliği', öncelikle dinleme ve empati prensibi üzerine kurgulanmış bir projedir'' dedi.
Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, valiliği ziyaret ederek Vali İbrahim Akın’dan bilgi aldı ve ardından bir basın açıklaması yaptı. 81 ilde uygulamaya koydukları 'Vatandaş odaklı hizmet seferberliği projesi' İzleme değerlendirme Sistemi’yle (İZDES) ilgili bilgi veren Bakan Yardımcısı Ersoy, şunları söyledi:
“İçişleri Bakanlığı olarak, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması temel hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda; bakanımızın talimatları ile İçişleri Bakanlığı izleme ve değerlendirme sistemi projesinin uygulanmasına başlanmıştır. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, valiliklerimizdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere İZDES projesini başlattık. Bu projenin birinci aşamasında, 81 ilimizi ziyaret ederek 4 bine yakın personelimizle bir araya geldik. Bu ziyaretler sonucu sorunlarla ilgili öneriler de geliştirilerek hazırlanan raporların illerle paylaşılarak hızlıca hayata geçirilmesiyle ilgili talimatlar verilmiştir. Bu dönemki çalışmalarda da ilgili hususlar, merkez valilerimiz başkanlığındaki ekiplerce 81 ilde yapılan ziyaretlerle tekrar değerlendirilecektir. Projenin ikinci aşamasının teması, ‘vatandaş odaklı hizmet seferberliği’ olarak devam etmiştir. Cumhurbaşkanımızın ‘devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur’ ifadeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimizde başlattığımız ‘Vatandaş odaklı hizmet seferberliği’ kapsamında, bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. ''
53 İL DAHA ZİYARET EDİLECEK
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bakan Yardımcıları başkanlığında bakanlığımız üst yöneticilerinden ve uzmanlardan oluşan heyetlerle 27 ili ziyaret ettiklerini, kalan 53 ile de en kısa sürede ulaşacaklarını belirtti. Ersoy şöyle konuştu:
''Bu kapsamda bugün 28. şehrimizde bulunmaktayız. Vatandaş odaklı hizmet seferberliği, öncelikle ‘dinleme ve empati’ prensibi üzerine kurgulanmış bir projedir. Bu proje kapsamında bakanlığımızca uygulanan halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi proje ve uygulamalar hakkında, ticaret sanayi odaları ve borsaları, esnaf ve sanatkâr odaları, ziraat odaları, muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleri ile biraraya gelmeyi, görüş alış verişinde bulunmanın yanında valiliklerimizin iletişim ve işbirliği kapasitesini de değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu projenin amaçlarından diğeri de bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112, nüfus, göç vb. hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla birebir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın çıktısı, 81 il valiliğimizin tamamına ait ve somut görüşmelere, ziyaretlere dayalı bir değerlendirme raporu olacaktır. Hedefimız, bu raporlar doğrultusunda geçmiş medeniyetimize ve gelecek vizyonumuza uygun merkezi ve yerel düzeyde yönetim politikaları ve stratejilerı oluşturmak suretiyle vatandaş memnuniyetini arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmektir. İZDES projesinin ikinci aşaması olan Vatandaş odaklı hizmet seferberlıği’nin hayırlı olmasını diliyor, görüş ve önerileriyle bize yol gösterecek aziz milletimize şimdiden teşekkür ediyoruz.”

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