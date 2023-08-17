İçişleri Bakanı duyurdu: Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir’de göçmen kaçakçılarına büyük darbe!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 39 organizatörün yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı!

Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda;

5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Yakalanan organizatörlerin 26’sı tutuklandı.

13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum.

Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek!

