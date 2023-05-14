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İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Deprem bölgesinde 1158 alanda oy kullanılabilecek

14.05.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu İstanbul Gaziosmanpaşa'da kullandı. Bakan Soylu, deprem bölgesindeki oy kullanma işlemlerine de değinerek, "Deprem bölgesiyle ilgili de şu anda oy kullanmada herhangi bir sorun söz konusu değildir. Yine YSK ile koordineli bir şekilde orada 1158 alanda oyun kullanabileceği seçim konteynerleri kurulmuştur. Sabah itibarıyla da bu seçim konteynerlerindeki sandıklarda oy verme işlemi sorunsuz şekilde başlamıştır ve devam etmektedir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Deprem bölgesinde 1158 alanda oy kullanılabilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün 601 bin güvenlik görevlisinin seçimin sonuna kadar görevlerinin başında olacağını söyledi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Bakan Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile oy kullanacağı Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'na geldi.

Vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Soylu, 1003 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa ilk oy pusulasını önce Hamdiye Soylu, ardından Bakan Soylu attı.

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Süleyman Soylu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm Türkiye'deki oy kullanma işlemleriyle ilgili valilerle, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla bir değerlendirme yaptıklarını belirten Soylu, "Şükür, oy kullanma işlemleri bütün Türkiye'mizde sorunsuz bir şekilde başlamıştır. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yönetiminde olan bu seçimle ilgili güvenlikle alakalı önlemlerin üç aşamada bugüne kadar almaya çalıştık. Birincisi seçim öncesi, ikincisi seçim anı, yani bugün seçim sonrası." diye konuştu.

Bakan Soylu, 2018 seçimlerinde toplam 311 hadisenin olduğunu hatırlatarak "2023 seçimlerinde ise toplam 280 olay oldu. Yani 2018 seçimlerinde daha az bir seçim olayıyla, seçim öncesi olay sayısını kapatmış oldu." dedi.

"GÖREVLERİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Türkiye'nin, 1833'den itibaren büyük bir seçim tecrübesine sahip olduğunun altını çizen Soylu şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, seçimlerin güvenliği açısından büyük bir tecrübesi ve anlayışı söz konusudur. Biz de bu seçimler için YSK ile birlikte özellikle 8 ayrı bölgede bir ayrım yaptık, bunların her birinde toplantılar ve koordinasyonlar yaptık. Bugün 601 bin güvenlik görevlimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz şu anda görevlilerinin başındadır seçimin sonuna kadar.

Yine üzerimize düşen vazife olarak hem okulların iç güvenliği hem okulların dış güvenliği hem aynı zamanda seçim kurullarının iç güvenliği, seçim kurullarının dış güvenliği konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir olayda güvenlik görevlilerini çağırması neticesinde görevlerimizin başındayız. Yaklaşık 601 bin güvenlik görevlimizin yanı sıra 79 helikopterimiz, 8 uçağımız da görevinin başındadır."

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DEPREM BÖLGESİNDE 1158 ALANDA OY KULLANILABİLECEK

Bakan Soylu, okulların jeneratör, kamera, ışıklandırma ve bütün tertibatı için günler öncesinden gerekli tüm tedbirlerin alındığını,13 Mart'ta yayımlanan seçim güvenliği genelgesindeki bütün maddelerin tek tek valilerin, kaymakamların, ilçe emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlarının seçim kurullarıyla koordineli şekilde tamamlandığını dile getirdi.

Deprem bölgesindeki seçimlere de değinen Soylu şunları kaydetti:

"Deprem bölgesiyle ilgili de şu anda oy kullanmada herhangi bir sorun söz konusu değildir. Yine YSK ile koordineli bir şekilde orada 1158 alanda oyun kullanabileceği seçim konteynerleri kurulmuştur. Sabah itibarıyla da bu seçim konteynerlerindeki sandıklarda oy verme işlemi sorunsuz şekilde başlamıştır ve devam etmektedir.

Bütün Türkiye'ye, ülkemize, milletimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Gördüğüm kadarıyla da sabah erkenden Türkiye'nin birçok yerinde, geçen seçimlere nazaran daha yoğun bir oy kullanma söz konusu. İnanıyorum ki Türkiye en doğru kararı bu seçim neticesinde demokratik, çoğulcu bir şekilde verecektir. Milletimize, ülkemize, geleceğimize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Süleyman Soylu

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