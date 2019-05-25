İçişleri Bakanı Soylu Eyüpsultan'da muhtarlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim de devlette oluşturduğumuz böyle bir e-Devlet sistemi var. Hatta bir e-Belediye sistemine geçiyoruz. 2019’un sonunda inşallah e-Belediye’de çok önemli bir noktaya geçeceğiz. Artık belediyelere insanlar elinde poşetlerle gitmeyecekler." dedi. Soylu, Eyüpsultan'da bir otelde muhtarlarla bir araya geldi. Bu tarz toplantıların önemli olduğunu belirten Soylu, görüş alışverişinde bulunarak politika belirlemeye karar verdiklerini anlattı. Kendisinin de önce meseleyi tanımaya, teşhis etmeye çalıştığını belirten Soylu, şunları kaydetti: "Bakanlığa geldiğimiz noktada birçok meselede politika belgesi oluşturduk. Yani 'Biz nasıl yürüyeceğiz?' Mesela trafik ile ilgili politika belgesi oluşturduk ve yaklaşık 59 politika yaptık, belirledik. Bu 59 politikanın bir kısmına kısa, orta ve uzun vadede diye yazdık. Bunların yaklaşın yüzde 80-85’ini gerçekleştirmiş durumdayız. Uyuşturucu, asayiş yani birçok meseleyle ilgili aslında hep beraber yaptığımız bu toplantılarda birlikte bir veri seti hazırlıyoruz. Hem günlük meseleleri çözüyoruz hem de geleceğe yönelik politika belirliyoruz."

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı muhtarlık müessesesinin kurumsallaşması konusunda önemli adımlar attığını ve bazılarını gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bir taraftan Muhtarlar Daire Başkanlığı bir taraftan Muhtarlık Bilgi Sistemi ve yine bunun yanı sıra muhtarlarımızın özlük haklarının birtakım iyileşmelerle karşı karşıya kalması. Özellikle Sosyal Güvenlik primleriyle alakalı. Aynı zamanda silah ruhsatlarıyla alakalı." diye konuştu. - "e-Belediye sistemine geçiyoruz" İletişim ve teknolojinin gelişmesiyle vatandaşların kurumlara gitmeden hizmet alma isteğinin sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın reel durumu olduğuna dikkati çeken Soylu, "Bizim de devlette oluşturduğumuz böyle bir e-Devlet sistemi var. Hatta bir e-Belediye sistemine geçiyoruz. 2019’un sonunda inşallah e-Belediye’de çok önemli bir noktaya geçeceğiz. Artık belediyelere insanlar elinde poşetlerle gitmeyecekler. Bütün kurumlardan ilgili belgeleri alabileceği ve her şeyi görebileceği, vatandaşın oradan oraya koşmayacağı muhteşem bir sistemi ortaya koyuyoruz." bilgisini verdi.