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İçişleri Bakanı Soylu 'Yeni bir dönem başlıyor' diyerek duyurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2020 13:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Jandarma bünyesinde, Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü'nün kurulduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu 'Yeni bir dönem başlıyor' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu, Twiter hesabından 'Yeni dönem başlıyor' diyerek yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor...


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