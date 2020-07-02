İçişleri Bakanı Soylu 'Yeni bir dönem başlıyor' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu, Twiter hesabından 'Yeni dönem başlıyor' diyerek yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır. Yakında çalışmalar başlıyor...
Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor...— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) July 2, 2020
Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu ????????????
Araçlar hazır ????
Yakında çalışmalar başlıyor... pic.twitter.com/yCenLBLuxQ