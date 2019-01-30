İçişleri Bakanı Soylu’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, "Türk basını, 15 Temmuz’da millet iradesi yanında sergilediği tutumla darbe girişiminin akamete uğratılmasında hayati bir görev üstlenmiştir" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Bakan Soylu, “Bir tarafta kollu veya pedallı iptidai bir baskı makinesi, öte tarafta ’hurufat’ çekmecelerinden oluşan bir dizgi masası. Bir başka köşede bir yazı masası, daktilo, kalemler vesaire. Bu odada koşturan bir veya birkaç heyecanlı kişi. Gazetenin hem muhabirleridir hem matbaacısıdır, hem dağıtıcısıdır. Bu bizim ülkemizde de böyledir, dünyanın diğer yerlerindeki nispeten küçük yerleşim yerlerinde de böyledir. Elbette zamanla bu odanın şekli şemalı değişti. Hurufat çekmecelerinin olduğu dizgi masasının yerini bilgisayarlar, kollu makinenin yerini dijital baskı makineleri aldı ama o heyecanlı adamların telaşı, koşturması aynen devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Mesajında “Bilgi kirliliği çağı olarak nitelendirebileceğimiz 21. yüzyılda özgür, tarafsız ve ilkeli basına ve gazetecilere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” diyen Soylu, şöyle devam etti:

“Özellikle dünyada yükselen güvenlikçi anlayış, ırkçılık, göç dalgaları ve Ortadoğu’da yaşanan baş döndürücü gelişmeler bu ihtiyacı hem ülkemiz hem de dünya demokrasisinin gelişimi açısından şiddetlendirmektedir. Toplumun hem gözü kulağı, hem de sesi olan özellikle Türkiye gibi zorlu coğrafyalara komşu, yoğun gündemli bir ülkede zor şartlar altında özveriyle görev yapan Türk basını, 15 Temmuz’da millet iradesi yanında sergilediği tutumla darbe girişiminin akamete uğratılmasında hayati bir görev üstlenmiştir. Bu vesileyle tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor ve başarılar diliyor, görevi başında hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.”

