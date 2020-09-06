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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 2 bin 923 aday bu sayede sınava yetişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 2 bin 923 aday bu sayede sınava yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 19:54 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren 2 bin 923 adayın nüfus müdürlüklerinin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 2 bin 923 aday bu sayede sınava yetişti

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı ve KPSS'ye giren 2 bin 923 aday, nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiler. Tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


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