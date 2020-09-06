İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 2 bin 923 aday bu sayede sınava yetişti

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı ve KPSS'ye giren 2 bin 923 aday, nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiler. Tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu haftasonu, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı ve KPSS'ye giren 2️⃣9️⃣2️⃣3️⃣ aday, @TCNufus Müdürlüklerimizin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiler.

Tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum ???? — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) September 6, 2020



