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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Terör örgütünün düzenleyeceği bombalı saldırı engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Terör örgütünün düzenleyeceği bombalı saldırı engellendi

06.08.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Terör örgütünün düzenleyeceği bombalı saldırı engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı." ifadelerini kullandı.


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