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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

24.05.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam canlı yayında soruları yanıtlayacak. Bakan Soylu'nun katılacağı programda yer alacak isimler dikkat çekerken, Soylu'nun gündem yaratan iddialarla ilgili vereceği yanıtlar ise şimdiden merak konusu oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu akşam canlı yayına katılacak. Habertürk TV, Soylu'nun bu akşam saat 21.00'de Kübra Par'ın programına katılarak, canlı yayında Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayacağını duyurdu.

İSMAİL SAYMAZ: MERAK ETTİKLERİNİZİ YAZIN

Bakan Soylu'nun katılacağı programda yer alacak isimler arasında bulunan gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından "Merak ettiklerinizi yazın, Bakan Soylu’ya soralım." paylaşımı yaptı.

ısmaıl saymaz

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İsmail Saymaz, sosyal medyada trend topic listesine girerken, adeta soru yağmuruna tutuldu.

Türkiye'nin gündemini meşgul eden iddialarla ilgili Bakan Soylu'nun ne diyeceği merak ediliyor.

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Süleyman Soylu İsmail Saymaz

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