İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu akşam canlı yayına katılacak. Habertürk TV, Soylu'nun bu akşam saat 21.00'de Kübra Par'ın programına katılarak, canlı yayında Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayacağını duyurdu.

İSMAİL SAYMAZ: MERAK ETTİKLERİNİZİ YAZIN

Bakan Soylu'nun katılacağı programda yer alacak isimler arasında bulunan gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından "Merak ettiklerinizi yazın, Bakan Soylu’ya soralım." paylaşımı yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İsmail Saymaz, sosyal medyada trend topic listesine girerken, adeta soru yağmuruna tutuldu.

Türkiye'nin gündemini meşgul eden iddialarla ilgili Bakan Soylu'nun ne diyeceği merak ediliyor.



