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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

19.05.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber'de Aysun Torun, Yahya Bostan ve Melik Yiğitel'in sorularını yanıtlıyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Pandemi her bir adımını yeni yaşadığımız süreç. Dünyayı hepimiz gördük. İnsanlar morglardan cenazelerini alamadılar. Hastaneye kabul edilmediler. Çok büyük kapanmalar yaşadılar. Birçok tedbir aldılar. Biz de hem kendimize yönelik pandemi sürecinin büyümesi konusunda tecrübelerimiz ve dünyadaki tecrübeleri takip ederek adım attık.

Sayın Cumhurbaşkanımız dört ana kriter belirledi. Bunlardan bir tanesi kamu düzeni. Allah'a şükürler olsun. Avrupa'da yürüyüşler, protestolar, isyanlar. Türkiye'de bir tane böyle bir şey olmadı. Birileri bunlardan rahatsız. Milletimizin hem metaneti hem sabrı, hem vakarı çok yüksek. Hem de Cumhurbaşkanımıza inancı yüksek. Kamu düzeni ve kamu güvenliği konusunda baştan itibaren vali, kaymakam, belediye başkanlarımız her kez çaba sarf etti.

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Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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