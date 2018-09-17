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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan öğrencilere çok önemli uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 10:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğrencilere hitaben yaptığı açıklamada "Herhangi bir uyuşturucuyla yanınıza yanaşmaya çalışanlara 'Al bu hapı iç, rahatlarsın, zihnin açılır' diyenlerle sakın konuşmayın. Size verdikleri zehirler, zihninizi açmaz, bilakis hayatınızı karartır, sakın itibar etmeyin" uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu öğrenci uyuşturucu

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
okulda okuyan tüm çocukların cep telefonuna bu mesajı göndermek lazım çok güzel bir açıklama adamsın sayın süleyman soylu
17 yilda egitimin ulkenin geldiği duruma bak saray ve çevresi haric hiç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur halk köledir emekli borç içinde esnaf bitik asgari ücretli zaten evi bulamıyor
Tamam.
akp'ye hiç oy atmadım bundan sonra akp'ye atcam daha çok UÇAK GEMİCİK alsın yandaşlar daha çok ucuz dolar alsın yıllarca oy atmadım bu partiye atıyım bari benim sayemde aldılar deyim içim rahat olsun
MEB DEN BÜYÜK HAYATIMIZI KARARTAN MI VAR
Gene bos Adam konustu
Eskiden çocuklar rahatça okula gider gelirdi şimdi ise herseyden korkar olduk acaba neden ülke bu hale geldi
AKP' nin de din üzerinden yaptığı sömürge politikası da uyuşturucudan bir farkı yok.Elhamdülillah müslümanız diyoruz ama lüks ve israf diz boyu.,,,
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