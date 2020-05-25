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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşları içinde anlattı! 'Babamın kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca'

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2020 11:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında bir şehit evladı ile yaşadıklarını anlattığı anlar herkesi gözyaşlarına boğdu. Bakan Soylu da olayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşları içinde anlattı! 'Babamın kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Belediyesi'nin düzenlediği bir programa konuk oldu.

Bakan Soylu programın bir bölümünde şehit ailelerinden gelen mektuplardan bahsetti ve şehit ailelerinden gelen mektupların evindeki bir dolapta durduğunu söyledi.

"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN..."

Soylu bir şehit çocuğunun yazdığı mektupta neler yazdığını şöyle anlattı:

"Arka odamda bir şeyim var. Dolap gibi bir şey. Vitrin derler ya. Dolap gibi bir şey. Orada şehit ailelerinden gelen mektuplar. Mektuplar! Şehitlerin de her gittiğim cenazenin de fotoğrafları var.

Beni en çok etkileyen, yedi-sekiz yaşında bir çocuk tanırım da şu kadar küçük bir mavi kartın içerisine kendi el yazısıyla yazmış. Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca. Şimdi tabii bu…"

Soylu'nun bu anısını anlattığı anlarda gözünde yaşlar akması dikkat çekti. Bu video izleyenleri de duygulandırdı.

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