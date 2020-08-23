HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel sularına düşmekten son anda kurtuldu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel sularına düşmekten son anda kurtuldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 22:30 | Son Güncelleme

Giresun'da meydana gelen sel felaketi için incelemeler yapmak üzere kente giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu suya düşmekten son anda kendisine eşlik eden kişiler kurtardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel sularına düşmekten son anda kurtuldu!

6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin etkili olduğu Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağın ortasında akan sel suyunun kenarında dururken ayağı kayınca küçük bir kaza geçirdi.

Dereli ilçesinde meydana gelen olayda dengesini kaybeden Soylu’yu son anda yanında bulunan ve kendisine eşlik eden kişiler kollarından tutarak kurtardı. O anlar ise yerel bir haber sitesi tarafından (Ordu Haber Ajansı) kaydedildi.

İNCELEMELERİNE DEVAM ETTİ

Yanındakilerin desteğiyle suya düşmekten kurtulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra Dereli ilçesindeki incelemelerine devam etti. Soylu ayrıca bölgeyi helikopter ile havadan da inceledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGazetecilere küfrettiGazetecilere küfretti
Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı varOtoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ALES sınavı yarın yapılıyor işte açık olacak nüfus müdürlükleri!ALES sınavı yarın yapılıyor işte açık olacak nüfus müdürlükleri!
En Çok Okunan Haberler
60 milyon TL değerinde! Zonguldak'ta ele geçirildi
60 milyon TL değerinde! Zonguldak'ta ele geçirildi
Düğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
Düğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
Kahreden olay! Gün batımını izlemek isterken...
Kahreden olay! Gün batımını izlemek isterken...
Flaş karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
Flaş karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
Galatasaray, yüzyılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray, yüzyılın bombasını patlatıyor!
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
İlginizi Çekebilir
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Trafikte 'çakarlı' dehşet! Aracından inip defalarca bıçakladı
Trafikte 'çakarlı' dehşet! Aracından inip defalarca bıçakladı
Doğalgaz müjdesi ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
Doğalgaz müjdesi ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama
Diğer Haberler
Bursa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi
Jandarmadan operasyon! 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi
Jandarmadan operasyon! 2 bin 200 kök ele geçirildi
Kütahya'da korkunç kaza! Otomobil ve motosiklet paramparça oldu: Ölü ve yaralılar var
Otomobil ve motosiklet paramparça oldu
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.