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İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: "90 organize suç örgütü İstanbul’da çökertildi"

05.03.2024 23:47
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Güvenli Fatih Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Yerlikaya, yaptığı konuşmada "90 organize suç örgütü İstanbul’da çökertildi ve adalete teslim edildi. Türkiye’de 384. Bunlar 1 Haziran 4 Mart arasında olmuş. Yani 9 ay içerisinde. 27 milyar 181 milyon TL’lik maddi mal varlıklarına el konuldu. Türkiye genelinde 90 milyar o da şimdilik” dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: "90 organize suç örgütü İstanbul’da çökertildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katıldığı programa ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da katıldı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı konuşmada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih’te 2.5 sene sonra burada olmayacak. Hasdal’da 253 dönüm Türkiye’nin en iyi mimarlarından bir tasarım. 300 bin metrekarelik bir bina bir yerleşke, bir külliye, bir kampüs. Cumhurbaşkanımız dedi ki derhal bunun yapımını başlatın. Başladık mı başladık. İhale süreci bitmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla oturduk. Emlak konutla bir arsa karşılığı bir protokol yaptık. İstanbul Emniyetimiz 2.5 yıl sonra mükemmel bir binaya sahibi olacak. Polis sayımızı artıracağız. Polisimizin eğitimi tecrübesini daha da artırmaya devam edeceğiz. MOBESE kamera gücümüzü şuan da 10 bin, 25 bin Allah izin verirse en yakın zamanda 50 bin ama 75 bin yapmak hedefimiz var” diye konuştu.

"90 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ İSTANBUL'DA ÇÖKERTİLDİ"

90 organize suç örgütünün İstanbul’da çökertildiğini belirten Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine göreve geldiğimden beri ben şunu söylüyorum. Bu organize suç örgütlerinin tek bir amacı var para. Paraya erişimle ilgili aziz milletimizin çalışanın helal kazancıyla ilgili geliyor oraya çöküyor şekil yapıyor. Milletimize hiç kimse şekil yapamaz. Eğer şekil yapmaya kalkarsa fazla değil biz savcılarımızla beraber öyle bir organize oluyoruz ki 3 ay içerisinde bilemediniz 4 ay içerisinde, bazıları 1-1,5 ay içerisinde öyle bir şekil yapıyoruz ki kafesliyoruz mahzene alıyoruz kendisini cezaevine buluveriyor. 112 operasyon yapmışız İstanbul’da. Bin 254 gözaltı 735 tutuklu, 367 adli kontrol. 90 organize suç örgütü İstanbul’da çökertildi ve adalete teslim edildi. Türkiye’de 384. Bunlar 1 Haziran 4 Mart arasında olmuş. Yani 9 ay içerisinde. 27 milyar 181 milyon TL’lik maddi mal varlıklarına el konuldu. Türkiye genelinde 90 milyar o da şimdilik. İstanbul Emniyeti’ne 23 araç tahsis edildi. Eğer suç işlemekte kibirlenenler siz aziz milletin kazançlarıyla gayri meşru bir para hareketiyle bu malları edinirseniz işte biz sizin elinizden hukukla bunları alırız. Bizim gece gündüz demeden huzurumuz güvenliğimiz için çalışan İstanbul polisimizin altına trafik devriye arabası yaparız dedik. Aslında bu arabalar sembolik sabah akşam kullanmıyoruz. Burada bir mesaj veriyoruz” dedi.

"940 TANE METRUK BİNAYI YIKTIK"

"940 tane metruk binayı yıktık" diyen Belediye Başkanı M. Ergün Turan da, "Fatih’te son 2 yıldır sahaya yansıyan büyük değişimler görüyoruz. 2019’daki mahallelerdeki sorunlara baktığımız da ve bugün geldiğimiz noktada tabi sorunlar bitmedi ama gerçekten güvenlik konusu Fatih’te 3 önemli konudan birisiydi. Göç hep ayrı başlık olarak konuşuluyordu. Bu tüm verilerde gerçekten son 2,3 yıldır büyük bir iyileşme görüyoruz. Geldiğimiz günden beri son 5 yılda bu düzen içerisinde Fatih’imizi hak ettiği yere ulaştırmaya çalışıyoruz. 5 Etapta Karasurları Millet Bahçesi'nin en sorunlu olan 2,5 etabını tamamlamış vaziyetteyiz. Fatih’in en kötü alanları şuanda en nitelikli alanları haline dönmeye başladı. Türkiye’de Fatih Belediyesi kadar metruk bina bir iş kalemi olarak bizde yıkımı görülüyor. 940 tane metruk binayı yıktık. Fatih isteyenin istediği gibi metruk binalara yerleşeceği bir yer değil” dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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