İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA, (DHA)

