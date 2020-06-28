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  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist Şırnak'ta teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist Şırnak'ta teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 18:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu biri gri listede yer alan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist Şırnak'ta teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda terör örgütündeki çözülme devam ediyor. Bu kapsamda; 2013 yılında örgüte katılan, terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan teröristin de arasında bulunduğu 3 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükseldi" denildi.

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