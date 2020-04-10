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  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 21:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı saat 22.15'te valiliklere konuya ilişkin ek genelge göndererek, kararın detaylarını paylaşacak.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

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