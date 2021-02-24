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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başladı

24.02.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başladı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te 781 personelin katılımıyla 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis ve Siirt'te 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldığı belirtildi. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 781 personelin (51 operasyonel tim) görev aldığı ifade edildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

AA

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