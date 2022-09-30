HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de mağarada 3 teröristin cesedi bulundu...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de mağarada 3 teröristin cesedi bulundu...

30.09.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari'de teröristlerce eğitim kampı olarak kullanılan 7 katlı mağarada, 3 teröristin cesedi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de mağarada 3 teröristin cesedi bulundu...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında Hakkari Kavaklı köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarata dayalı nokta operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı 7 katlı mağara tespit edildi.

aa

MAĞARA İMHA EDİLDİ

Yapılan arama çalışmasında 3 teröriste ait ceset bulunurken; 1 kalaşnikof tüfek ve şarjörü ile 28 mermi, 240 doçka mühimmatı, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 basınçlı gaz tüpü, 17 gaz maskesi, 9 gaz maskesi filtresi, 2 dikiş makinesi, 1 yazıcı, 64 bardak, 1 jeneratör ele geçirildi. Operasyon sonrası mağara imha edilerek, kullanılamayacak duruma getirildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahşet! Belediyenin kedi evine giren 3 pitbull, 12 kediyi parçaladıVahşet! Belediyenin kedi evine giren 3 pitbull, 12 kediyi parçaladı
Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile varKapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var
Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayızRuslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız
Anahtar Kelimeler:
terörist ceset
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rekor 41 bin TL! Yarın yeniden başlıyor

Rekor 41 bin TL! Yarın yeniden başlıyor

AK Parti'nin ağır topları vedaya hazırlanıyor!

AK Parti'nin ağır topları vedaya hazırlanıyor!

Artık e-devlet'ten yapılacak! Bu geceden itibaren başlıyor

Artık e-devlet'ten yapılacak! Bu geceden itibaren başlıyor

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız

Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız

Annelerinin ölmemesi için ayağına sarılıp ağladılar

Annelerinin ölmemesi için ayağına sarılıp ağladılar

İlginizi Çekebilir

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.