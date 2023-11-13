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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütlerine operasyon: 255 kişi yakalandı

13.11.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. Bakanlık terör örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 255 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütlerine operasyon: 255 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine düzenlenen operasyonda 255 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlık terör örgütlerini övdüğü tespit edilen 38 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığını aktardı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölücü Terör Örgütü (BTÖ), DEAŞ, FETÖ ve sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 255 terör örgütü mensubu şüphelisi yakalandı.

Sosyal medyada hesapları üzerinden terör örgütlerini övdüğü tespit edilen 38 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

andarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında;

Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hakkâri, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, “Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 41 şüpheli şahıs yakalandı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik Antalya, Çankırı, Edirne, Hatay, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Niğde, Samsun ve Yozgat İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, “Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 19 şüpheli şahıs yakalandı.

FETÖ’ye yönelik; Afyonkarahisar, Bartın, Bursa, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edilen operasyonlarda, “Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 40 şüpheli şahıs yakalandı.

Terörizmin finansmanına yönelik; Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonlarda 24 şüpheli şahıs yakalandı.

Sol terör örgütlerine yönelik; Aydın, İstanbul, Şanlıurfa ve 42 İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonlarda, “Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 131 şüpheli şahıs yakalandı.

Adıyaman, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Karabük, Karaman, Konya, Manisa, Muş, Sakarya, Sivas, Şırnak, Tunceli, Tunceli ve Yozgat İl Jandarma Komutanlıklarınca; “Sosyal Medya Hesapları” üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 38 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Hangi terör örgütü olduğu farketmeksizin mücadelemiz yılmadan devam edecek."


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İçişleri Bakanlığı operasyon
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