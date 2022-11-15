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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tunceli'de yeni operasyon başladı

15.11.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de 881 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu' başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Tunceli'de yeni operasyon başladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Tunceli'de yeni bir operasyon başlatıldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen "Eren Abluka Sonbahar Kış-13 (Tunceli-Ovacık-Yoğunçam) Şehit Jandarna Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu"nda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 881 personelin bulunduğu 65 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun başlangıcından bugüne kadar yapılan arazi arama tarama faaliyetinde belirlenen 23 noktada terör örgütü PKK'nın 1'i sözde hastane olarak kullandığı 2 mağara ve 5 sığınak tespit edildi.

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Buralarda 9 AK-47 piyade tüfeği, 730 çeşitli çaplarda mühimmat, 10 roketatar mühimmatı, 18 piyade tüfeği şarjörü, 3 el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan telsiz, EYP yapımında kullanılan 12 pil bloğu, 1 dürbün, 45 ameliyat malzemesi, 11 ameliyat aleti, 10 serum, 110 enjektör, 200 neşter, 12 ameliyat makası, 4 şırınga, 90 sargı bezi, 4 çift ameliyat eldiveni, 2 oksijen maskesi, 3 kar elbisesi, 400 metre uzunluğunda branda ve çok sayıda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler ile depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz getirildi.

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İçişleri Bakanlığı terör operasyonu

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